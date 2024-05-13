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Археологи выяснили, как майя благословляли места для игр (и при чем тут психоделические растения)

Фото: Dallas Museum of Art

Сцена игры в мяч, нарисованная на цилиндрическом керамическом сосуде майя

Там проводились церемониальные ритуалы с галлюциногенными растениями.

Ученые из Университета Цинциннати (США) сделали удивительное открытие: они выяснили, что даже площадки для игры в мяч у древних майя благословлялись во время строительства. Используя анализ ДНК окружающей среды, исследователи смогли определить растения, которые использовались в церемониальных ритуалах в древнем городе майя Якснохка. Под полом одной из таких площадок были найдены остатки растений, известных своими религиозными и лечебными свойствами.

Ученые предполагают, что древние майя могли проводить церемониальные подношения во время строительства двора и площадки для игры в мяч. Место, где проводились раскопки, изначально было скромным жилым зданием, построенным на скале. Когда здание расширялось или перестраивалось, майя делали ритуальные подношения, чтобы благословить это место. Такие подношения могли включать керамику, украшения и растения, имеющие культурное значение. Археологи отмечают, что это можно назвать «одухотворяющим ритуалом», чтобы получить благословение и умиротворить богов.

Исследователи идентифицировали дерево Hampea trilobata, листья которого использовались для упаковки продуктов питания во время церемониальных ритуалов. Майя также использовали шпагат, сделанный из коры этого дерева, для плетения корзин и приготовления лекарств от змеиных укусов. Также были обнаружены остатки Oxandra lanceolata, чьи маслянистые листья известны своими сосудорасширяющими, обезболивающими и антибиотическими свойствами.

Среди других растений, ДНК которых были обнаружены на месте раскопок, есть ипомея, известная своими галлюциногенными свойствами, и перец чили, который считался целебным растением.

Ранее ученые Университета Нью-Мексико (США) и Постдамского университета (Германия) пришли к выводу, что снижение предсказуемости сезонных осадков могло сыграть большую роль в упадке цивилизации майя классического периода около 1100 лет назад.

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