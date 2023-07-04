Археологическая сенсация в Китае: город, полный сокровищ

Его возраст примерно 3000 лет.

Восемь десятилетий фермеры в китайской провинции Хэнань находили на своих полях нефритовые сокровища возрастом 3000 лет династии Шан. До сих пор происхождение этих артефактов было неизвестно, но группа археологов только что объявила об открытии целого затерянного города бронзового века, где находится как минимум девять элитных гробниц.

Эта находка настолько важна для китайского культурного наследия, ее называют «одним из крупнейших» памятников ранней династии Шан, датируемых периодом примерно с 1600 г. до н.э. до 1046 г. до н.э.

Группа археологов обнаружила сотни артефактов на обширных раскопках Чжайгоу в китайской провинции Хэнань, примерно в 110 км к югу от современного города Юйлинь в провинции Шэньси.

Археологические раскопки Чжайгоу – это раскопки древнего неолитического поселения, которое было заселено более 6000 лет назад. На этом участке ранее были обнаружены искусно украшенная керамика и инструменты раннего земледелия, и все это дает археологам ценную информацию о социальном, культурном и технологическом развитии доисторических сообществ в регионе.

Группа археологов недавно посетила пресс-конференцию Государственного управления культурного наследия Китая в Пекине, где они подробно рассказали о своих недавних находках, среди которых были «бронзовые сосуды для питья, расписная керамика, украшения, инкрустированные бирюзой, и резные изделия из нефрита».

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Бронзовая фигурка птицы, инкрустированная кусочками бирюзы, обнаруженная в элитных гробницах городища Чжайгоу Фото: Shaanxi Academy of Archaeology

Они также обнаружили девять элитных гробниц, в одной из них находится бронзовая часть колесницы, и есть подозрения, что остальная часть колесницы и, возможно, даже останки лошадей, которые когда-то ее тянули, также захоронены в этом месте.

По мнению археологов, город бронзового века раскинулся на три квадратных километра. Это объясняет происхождение артефактов, которые пробились на поверхность за последнее время.

За последнюю тысячу лет 13 древних китайских династий имели свои столицы в Шэньси, но недавние раскопки на месте археологических раскопок Чжайгоу сделали этот город «самым большим в регионе». И именно поэтому в поселении находятся «одни из самых богатых гробниц, которые когда-либо были обнаружены» в регионе.

Среди 200 артефактов, извлеченных из девяти гробниц, наиболее привлекательными с эстетической точки зрения являются крошечные серьги из золота и нефрита, искусно сделанная нефритовая птица и литая бронзовая звезда, инкрустированная кусочками бирюзы. Исследователи также обнаружили в одной из гробниц полированный панцирь черепахи, который, по их мнению, мог быть инструментом гадания, использовавшимся для установления связей между нашим и загробными мирами.

Археологи считают, что город бронзового века служил столицей отдельного государства, которое было ассимилировано династией Шан. Предполагается, что после захвата город платил дань династии Шан.