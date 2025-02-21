Артефакт дня: 2000 лет назад эту ложку применяли в загадочном ритуале

Удивительную находку недавно сделали на острове Мэн.

Искатель с металлодетектором недавно обнаружил необычную бронзовую ложку, которая, возможно, являлась частью древнего и кровавого ритуала, помогающего предсказывать будущее.

По словам экспертов из Британского музея в Лондоне, археологи периодически находят пары таких ритуальных ложек — на одной из них традиционно расположен узор в виде креста, а вторая имеет небольшое отверстие внутри. Обычно такие артефакты использовали вместе с определенными жидкостями — водой, пивом или даже кровью — которые капали на ложку с крестообразным рисунком.

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До недавнего времени подобные артефакты на острове Мэн — самоуправляемом государстве, которое находится во владении Британской короны — не встречались. Произошло это случайно: энтузиаст обыскивал земельный участок одного фермера с помощью металлоискателя. Обнаруженный артефакт датировали 400-100 годами до нашей эры. Всего в Европе уже было найдено 27 подобных объектов.

По словам специалистов, хотя ложка «в форме клубники» может выглядеть как вполне обычная вещица, это настоящее сокровище, приоткрывающую завесу тайны вокруг ритуалов железного века. Гравировка в виде двух линий, образующих крест, как бы разделяет ложку на четыре части. Предполагается, что когда на предмет капали жидкость, то нужно было смотреть, на какую четверть она попадала. Это могло предсказать будущее вопрошателя. Подобные артефакты ранее встречали в Британии, Ирландии и Франции.