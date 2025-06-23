Артефакт дня: древняя лошадь в солнечной колеснице

Эта необычная и изящная бронзовая фигурка могла служить нашим предкам календарем.

В 1902 году фермер, трудившийся на болоте Трундхольм в Дании, наткнулся на нечто удивительное – разрозненные части громоздкой бронзовой статуэтки.

Позже она была реконструирована экспертами Национального музея Дании и явила миру настоящее сокровище бронзового века: коня, впряженного в четырехколесную повозку и тянущего за собой позолоченный с одной стороны диск, напоминающий солнце. В высоту статуэтка достигала 35 сантиметров, а в длину – 54 сантиметра.

Вид повозки с левой стороны Фото: Wikimedia Commons

Спирали на диске напомнили исследователям украшения, встречающиеся на артефактах скандинавского бронзового века. Предполагается, что фигурка была создана примерно в 1400 году до нашей эры. Но что она символизировала?

По словам экспертов из Национального музея Дании, где сейчас выставлена «солнечная повозка», артефакт может иллюстрировать перемещение нашего светила по небу, влекомого «божественным» конем. Древние жрецы могли использовать статуэтку для наглядной демонстрации мифа о поведении небесных объектов.

Есть и другая версия: «солнечная повозка» представляет собой доисторический календарь. Датский археолог Клавс Рандсборг ранее заметил, что среди кругов, изображенных на диске, можно проследить математическую закономерность – якобы количество орнаментальных узоров на позолоченной стороне солнца составляет число 52, то есть количество недель в году. Другие исследователи позже заметили, что подобный «подвижный календарь» даже мог предсказывать лунные затмения.

Каким бы ни было истинное предназначение уникальной «повозки», можно смело утверждать, что она является одной из жемчужин в коллекции датского музея.