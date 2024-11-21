Артефакт дня: Книга Келлса – манускрипт кельтских монахов, спасённый от викингов

Келлская книга считается одним из самых значимых и искусных образцов средневековых рукописей.

Спустя 1200 лет после своего создания Книга Келлса продолжает манить исследователей своими богатыми иллюстрациями и трагической историей возникновения.

Основная теория гласит, что богато украшенная рукопись была сделана в IX веке нашей эры монахами в монастыре святого Колумба – ирландского миссионера, который в VI веке распространял христианство в Шотландии. Монахи, служившие в монастыре на острове Айона в архипелаге Внутренних Гебридских островов, принадлежащих Шотландии, были глубоко преданы святому. Колумб был признан одним из «двенадцати апостолов Ирландии».

Келлская книга в Библиотеке Тринити-колледжа, Дублин Фото: Larry Koester / Flickr

Изысканный манускрипт по праву считается вершиной средневекового рукописного искусства. Он содержит в себе четыре Евангелия на латинском языке вместе со вступлением и толкованиями на 340 одинарных или двойных пергаментных листах, называемых фолиями.

Используя черные, красные, жёлтые и пурпурные чернила – а также добавляя в краски серебро и золото — группа монахов проиллюстрировала манускрипт изящными орнаментами. Специалисты называют такой стиль иллюстраций «островным» (или «инсулярным» от слова «island», то есть «остров») — он характеризуется сложными начальными буквами и узорами по кельтским мотивам. Сама каллиграфия писаний, созданных во времена, предшествующие книгопечатанию, вызывает изумление по сей день. Кстати, предполагается, что изначально фолий в книге было больше, но около 30 из них были в какой-то момент украдены или утеряны.

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Фото: Charles Hackley / Flickr

История вокруг создания уникального рукописного памятника печальная: остров Айона, где обитали монахи, подвергался активным набегам викингов, и многие из членов религиозной общины были убиты. Когда находиться на острове стало слишком опасно, монахи перебрались в Келлское аббатство в Ирландии вместе с книгой (некоторые версии гласят, что до конца книга была дописана именно там). В честь этого монастыря Келлская книга и получила своё имя.

Во время завоевания Ирландии Оливером Кромвелем (с 1649 по 1653 годы) Келлскую книгу отправили на хранение в Дублин, а в 1661 году она была передана в дар Тринити-колледжу. Начиная с того времени и по сей день книга хранится в библиотеке колледжа, изредка совершая турне по миру ради временных экспозиций. В Тринити-колледже книгу очень берегут: специалисты создали её оцифрованную версию, чтобы посетители библиотеки смогли насладиться «лучшим образцом» средневековой узорчатой рукописи, при этом не нанося книге какой-либо вред.