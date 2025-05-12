Артефакт дня: миниатюрная валькирия эпохи викингов

Серебряная фигурка мифической воительницы была обнаружена на одном из полей острова Фюн в Дании.

Эта небольшая фигурка, изображающая воодушевленную воительницу эпохи викингов, остается предметом споров исследователей. Статуэтка всего 3,4 сантиметра в высоту была обнаружена в деревне Харби в 2012 году, откуда и получила своё имя.

«Валькирия Харби» была изготовлена около 800 года нашей эры во времена ранней эпохи викингов. Предполагается, что статуэтка могла изображать мифическую воительницу валькирию, помощницу скандинавского бога войны Одина. По преданию, именно валькирии во время боя облетали поле битвы на своих крылатых конях и определяли, кто из солдат пал смертью храбрых и готов попасть в Вальхаллу – небесный чертог в Асгарде. Валькирии затем сопровождали павших воинов на тот свет и подносили им напитки во время небесного пира.

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О том, что исследователи наткнулись именно на валькирию, говорит сам образ фигурки: литая и частично полая статуэтка изображает женскую фигуру с щитом в одной руке и острым мечом в другой. Её волосы собраны в длинный конский хвост, спадающий на спину. Женщина одета в платье с V-образным вырезом, которое заканчивается плиссированной юбкой с узорами. Большая часть статуэтки покрыта тонким слоем золота, а узоры и украшения подчеркнуты с помощью техники чернения. Исследователи предполагают, что фигурка когда-то могла украшать верхушку посоха.

С другой стороны, существует предположение, что статуэтка изображает реально существовавшую женщину, которая владела оружием и даже, возможно, сражалась наравне с мужчинами. Подобные захоронения женщин-воинов эпохи викингов ранее находили по всей Скандинавии. Обнаружили поделку на поле, где ранее находили и другие украшения, монеты и слитки – это говорит о том, что когда-то в этой местности могла существовать мастерская по обработке металла.

Сейчас статуэтка находится на экспозиции в Национальном музее Дании.