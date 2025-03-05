Артефакт дня: необычные маски юпиков сделаны по снам шаманов Аляски

Традиция изготовления мистических артефактов у юпикских народов восходит к XVI веку.

Эти фантастические маски юпикского народа с юго-запада Аляски, навеянные видениями шаманов и используемые во время ритуальных практик, являются большой ценностью.

Не из-за дороговизны материалов, конечно. Традиционно маски изготавливались из еловых коряг, которые находили вдоль побережья, позже добавляя к ним натуральные волокна типа китового уса, перьев, человеческих волос или волосков северных оленей – карибу.

Маска юпиков с головой моржа, обнаруженная в деревне Киссунак в 1905 году Фото: Wikimedia Commons

Особая ценность масок юпиков в их уникальности и редкости: большинство этих таинственных, сложных и ассиметричных артефактов было уничтожено жителями Аляски сразу после проведения ритуалов или выброшено в тундру. Другие были изъяты русскими мореплавателями во время освоения Аляски в XVIII веке в попытках обратить местное население в христианство (маски у русских миссионеров вызывали ассоциации с колдовством и темными силами).

Изготовление этих необычных масок у юпиков действительно связано с сакральными обрядами и практиками. По словам антрополога Дороти Джин Рэй, они создавались искусными резчиками по дереву по видениям или снам шаманов (ангалкук), пояснявшим мастерам, как должен выглядеть каждый определенный дух.

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Искаженные лица масок чем-то напоминают человеческие, но традиционно они описывали других существ женского или мужского пола – в первом случае уголки губ рта на маске были опущены вниз, во втором подняты вверх.

Одна из масок юпиков Фото: Flickr

Один из русских путешественников в XVIII веке описал ритуальный танец народа юпик во время одной из церемоний: по его словам, танцующие в масках были абсолютно голыми.

Некоторые маски удалось обнаружить в XIX антропологам и натуралистам: сейчас они хранятся в музеях Европы и Северной Америки.