Астрономы нашли древнейшее упоминание солнечного затмения

Оно было описано в индуистском сборнике религиозных изречений и гимнов.

Группа астрономов из Индии и Японии обнаружила самое древнее упоминание полного солнечного затмения в литературном произведении. Это событие было описано в Ригведе — индуистском сборнике религиозных изречений и гимнов, который был составлен более 3,5 тысяч лет назад. Ригведа, или «Книга гимнов», была создана около 1500 года до нашей эры и считается одним из самых древних религиозных произведений в мире. Она содержит описание разных исторических событий, включая полное солнечное затмение.

Астрономы изучили отрывки, описывающие место восхода солнца во время весеннего равноденствия. В одном источнике оно происходит в созвездии Ориона, а в другом — в созвездии Плеяд. Эти расположения светила соответствуют 4500 и 2230 годам до нашей эры. Неизвестные авторы гимнов Ригведы использовали метафоры для описания затмения, но в них можно безошибочно угадать суть явления.

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Согласно тексту, «солнце пронзило тьмой и мраком», когда «злые силы лишили его магических умений».

Ученые определили, что затмение произошло, когда солнце находилось в созвездии Ориона. Они обнаружили, что только две возможные даты соответствуют этим критериям: 22 октября 4202 года до нашей эры и 19 октября 3811 года до нашей эры.

Обе эти даты старше текущих рекордсменов по самому древнему упоминанию затмения — глиняной таблички, найденной в Сирии, на которой зафиксировано затмение либо в 1375 году до нашей эры, либо в 1223 году до нашей эры, и наскального рисунка в Ирландии, который может ссылаться на затмение в 3340 году до нашей эры.

Ранее сообщалось, что археологи в Египте обнаружили 3500-летнее кладбище, на котором хранится папирусы со строками «Книги мертвых».