Австралийка отсидела 20 лет за убийство своих четверых детей. Почему ее в итоге оправдали?

Недавно она получила помилование и вышла на свободу.

20 лет назад жительница Австралии Кэтлин Фолбигг была отправлена в тюрьму по обвинению в убийстве своих четверых детей. В 2003 году присяжные пришли к выводу, что Фолбигг задушила каждого из них до смерти – Калеба в возрасте 19 дней, Патрика в 8 месяцев, Сару в 10 месяцев и Лауру в 18 месяцев.

Фолбигг была признана виновной по трем пунктам обвинения в убийстве и одному пункту обвинения в непредумышленном убийстве. Она всегда настаивала на своей невиновности. При этом признаков удушения или травм у детей не было обнаружено. Суд сосредоточился на косвенных доказательствах, а именно на дневнике Фолбигг, в котором она написала, что вина по поводу детей всегда преследует ее.

Теперь женщину выпустили из тюрьмы. Выяснилось, что причиной смерти детей стала редчайшая мутация в геноме.

В настоящее время считается, что мутация в гене CALM, поражающая одного из 35 миллионов человек, стала причиной смерти двух ее дочерей из-за редкого синдрома, называемого кальмодулинопатией. Известно, что только у 135 человек во всем мире есть эта мутация. Другая мутация могла стать причиной смерти двух ее сыновей.

В то время геном человека только что был впервые секвенирован, что обошлось в 300 миллионов долларов, поэтому было невозможно исследовать ДНК детей на наличие мутаций, которые могли бы объяснить их внезапную смерть. Однако к 2015 году стоимость секвенирования генома человека упала до 1500 долларов. Были проведены некоторые исследования мутаций гена CALM, которые могли помочь объяснить, что случилось с детьми Фолбигг.

Три гена CALM – CALM1, CALM2 и CALM3 – кодируют один и тот же белок кальмодулин, необходимый для жизни. Людям нужны все три гена CALM, чтобы организм мог производить достаточное количество этого белка, чтобы контролировать движение кальция вокруг клеток. Белок кальмодулин помогает контролировать ритмичные сокращения сердца, открывая и закрывая кальциевые каналы в клетках сердечной мышцы.

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В 2012 году ученые обнаружили, что мутация в одной аминокислоте в гене CALM1 вызвала нерегулярное сердцебиение и сердечную смерть в большой шведской семье. Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что у двух младенцев произошла множественная остановка сердца из-за мутации в генах CALM1 или CALM2. Другой тип мутации в CALM2 вызвал остановку сердца у двух детей в исследовании 2016 года.

Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что в группе из 74 детей с мутацией в гене CALM 27 процентов умерли от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем в возрасте шести лет.

К этому времени апелляцию Фолбигг отклонили, но ей немного смягчили приговор. Во время расследования ее дела в 2019 году эксперты-генетики представили данные о мутациях CALM и связали их с внезапными детскими смертями. Но хотя мутации CALM были обнаружены в геномах двух детей женского пола, не было данных, показывающих, что эти конкретные мутации были смертельными.

Исследование, опубликованное в 2020 году, показало, что у погибших Лауры и Сары были две новые мутации CALM2, которые структурно изменили их белки кальмодулина. В лабораторных экспериментах исследователи показали, что эти мутировавшие белки не могут связываться или регулировать два основных канала ионов кальция.

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У двух девочек Фолбигг перед смертью были проблемы с дыханием, которые могут предшествовать внезапной сердечной смерти. Исследование показало, что у двух мальчиков, Калеба и Патрика, не было мутаций CALM. Однако у них была одна копия мутировавшего гена BSN.

Около половины мышей с этой мутацией умирают до шести месяцев, и у всех возникают судороги. Эта мутация может объяснить слепоту и эпилептические припадки Патрика, а также его раннюю смерть. Все эти доказательства завершились ходатайством о помиловании Фолбигг. Эта петиция была подписана 90 учеными и отправлена губернатору Нового Южного Уэльса в 2021 году.

В петиции говорилось, что осуждение Фолбигг было «основано на предположении, что вероятность естественной смерти четверых детей из одной семьи настолько мала, что практически невозможна. Это ошибочная логика».

Второе расследование было начато в прошлом году, и 5 июня 2023 года Фолбигг была окончательно помилована. Фолбигг не будет отбывать следующие 10 лет из своего 30-летнего заключения. Если ее приговор будет отменен в Апелляционном суде по уголовным делам, что может занять до года, она может подать в суд на правительство с требованием компенсации в миллионы долларов.

«Сегодня победила наука и истина. Последние 20 лет, которые я провела в тюрьме, я всегда думала о своих детях, скорбела о них, скучала и продолжала любить», – сказала Фолбигг после освобождения.