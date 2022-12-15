Австралийские ученые нашли у змей двойной клитор

Наибольших размеров этот орган достиг у мексиканского щитомордника.

Специалисты Университета Аделаиды (Австралия) обнаружили необычный половой орган — двойной клитор — у самок змей. Биологи сумели впервые задокументировать его наличие.

Для этого им пришлось препарировать образцы рептилий из зоологической коллекции Мичиганского университета. Как оказалось, двойной клитор (он же гемиклитор), состоящий из чувствительных нервов и эректильной ткани, расположен на нижней части змеиных хвостов. Ученые смогли также разглядеть этот орган на КТ.

Стоит сказать, что самцы змей уже давно известны двойным пенисом, при этом во время спаривания задействован лишь один из органов. В отличие от гемипенисов самцов, гемиклитор самок не имеет специальных шипов, помогающих при спаривании. Его нашли как минимум у девяти видов змей — в том числе у мексиканского щитомордника, коричневой гадюки Ингрэма, обыкновенной гадюки, гватемальской молочной змеи и коврового питона. При этом размеры гемиклитора оказались разными у разных видов змей: самый большой орган — у мексиканского щитомордника, а самый маленький — у коричневой гадюки Ингрэма.

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Ковровый питон также может похвастаться наличием гемиклитора Фото: Melissa Bruton / Flickr

Австралийские биологи предполагают, что двойной клитор есть если не у всех, то у большинства видов змей. В будущем они намерены более подробно изучить его строение.

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