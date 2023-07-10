Авторитетный мужчина, живший 3000 лет назад, оказался женщиной

Ученые выяснили это в ходе нового генетического анализа.

Скелет этого человека обнаружили в 2008 году, он был похоронен в гробнице на Пиренейском полуострове между 3200 и 2200 лет назад, до этого момента считалось, что это останкаи мужчины. Однако новый анализ показывает, что на самом деле это была женщина.

В новом исследовании археологи называют женщину «Леди из слоновой кости» – из-за обилия инвентаря, найденного рядом с ее скелетом (в том числе, рядом с ней нашли бивень, скорлупу страусиного яйца, янтарь и кинжал из горного хрусталя.

Более десяти лет археологи считали, что этот человек был мужчиной, тогда они называли его «Торговец слоновой костью».

«Антропологический анализ определил – это был мужчина», – Леонардо Гарсия Санхуан, соавтор нового исследования из Университета Севильи.

Поскольку тазовая область скелета плохо сохранилась, в новом исследовании использовался другой метод для оценки останков. Ученые провели анализ пептида амелогенина зубной эмали скелета, чтобы определить, содержит ли она ген AMELX, Х-хромосома, это одна из двух половых хромосом, обнаруженных у человека. AMELX был обнаружен после тестирования двух зубов.

«Этот анализ точно показал нам, что скелет был женским», – заявил Санхуан.

Хотя о том, кем была эта женщина, известно немногое, археологи считают, что когда-то она была «человеком самого высокого ранга» в своем обществе, сказал Гарсия Санхуан.

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Подборка инвентаря, захороненного вместе с Леди из слоновой кости Фото: Miriam Lucianez Trivino

«В тот временной период мы наблюдаем зарождение новых форм лидерства в западноевропейских обществах. Она была лидером, существовавшим до королей и королев, и ее статус не передавался по наследству. Это значит, что завоевала авторитет по итогам ее личных достижений, навыках и личности», – говорит Санхуан.

Ее гробница является редким примером захоронения одного человека в этом регионе, что еще раз свидетельствует о ее высоком статусе в иберийский медный век (2900–2650 гг. до н.э.).

«Захоронение особенное, потому что в нем находится только один человек, это не могила с костями разных людей. Когда мы сравнили инвентарь с нашей базой данных [более 2000 захоронений в этом районе], мы ясно увидели, что эта женщина стояла на голову выше других людей с точки зрения богатства и социального положения». – Гарсия Санхуан.