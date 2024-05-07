Батагайский кратер в Якутии быстро расширяется: о чем предупреждают ученые

За последние десять лет крупнейший кратер с вечной мерзлотой стал шире на 200 метров.

Ученые из МГУ и Института мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН вместе с коллегами из Германии выявили быстрый рост Батагайского провала — самого большого в мире кратера с вечной мерзлотой.

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Батагайский кратер находится на Янинском нагорье в Якутии. Там происходит постепенное обрушение, которое открывает слои вечной мерзлоты возрастом 650 тысяч лет. Это самая старая мерзлота в Сибири и вторая по возрасту в мире.

Ученые обнаружили, что один край Батагайского провала отступает со скоростью примерно 12 метров в год из-за таяния замерзшей почвы. За последние десять лет ширина кратера увеличилась на 200 метров и достигла 990 метров. Согласно исследованию, за этот период оттаяла область льда и отложений, равная более чем 14 Великим пирамидам в Египте. Ученые полагают, что скоро расширение Батагайского кратера достигнет своего предела.

О таянии Батагайки учёные начали беспокоиться ещё несколько лет назад. Древние почвы арктической вечной мерзлоты, запечатленные на стене термокарстового кратера, сохранили органические остатки листьев, травы и животных, умерших тысячи лет назад, в ледниковый период. Все эти запасы углерода были надежно сокрыты льдом в недрах Земли – до недавних пор. Мы писали о таянии кратера в прошлом году – посмотрите, как видео с дрона демонстрирует масштабы проблемы.