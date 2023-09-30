Бегемоты в пустыне: учёные выяснили, когда и почему Сахара была зелёной

Они смоделировали климатические изменения в пустыне на протяжении 800 тысяч лет.

За миллиарды лет наша планета немало изменилась: начиная с расположения континентов вплоть до состава атмосферы. В новом исследовании учёные решили подробно рассмотреть историю Сахары, ведь она далеко не всегда была безжизненной пустыней.

Исследователи из Финляндии и Великобритании реконструировали преобразования Сахары на протяжении 800 тысяч лет, используя новую климатическую модель.

Благодаря повышению точности модели, особенно с точки зрения атмосферной конвекции и распространения растительности, команда смогла заполнить некоторые пробелы в том, что мы знаем об истории региона.

«Циклическое преобразование пустыни Сахара в саванны и лесные экосистемы – одно из самых примечательных экологических изменений на планете. Наша работа является одним из первых исследований по моделированию климата, описывающих влажные периоды в Африке, масштабы которых сопоставимы с тем, что показывают палеоклиматические наблюдения, и раскрывает, почему и когда произошли эти события», – Эдвард Армстронг, климатолог из Хельсинкского университета.

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Исследователи сосредоточились, в частности, на так называемых африканских влажных периодах. Так они назвали времена, когда африканский континент был намного более влажным и зеленым, чем сегодня. Климатическая модель использовалась для изучения времени и движущих сил этих периодов.

Моделирование подтвердило давнюю гипотезу о том, что влажные периоды в Африке обусловлены прецессией орбиты Земли: тем, как она колеблется вокруг своей оси в течение 21 000-летнего цикла, что, в свою очередь, влияет на различия между четырьмя сезонами года и силой африканских муссонов.

Как подтверждают другие данные и результаты испытаний, прецессии означали бы более теплое лето в Северном полушарии, более интенсивные муссоны в Западной Африке и, следовательно, большее количество осадков в Сахаре.

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Еще один примечательный вывод исследования заключается в том, что во время ледниковых периодов, когда гигантские ледники покрывали более высокие широты, эффекты колебаний на орбите Земли были несколько нивелированы, сохраняя северные регионы более прохладными и ограничивая африканские муссоны.

Но зачем ученым знать о временах, когда Сахара была влажной, зеленой и, возможно, населенной бегемотами и им подобными животными? Эти данные также могут рассказать нам больше о распространении человечества по земному шару. Ведь такие «периоды озеленения» вполне могли предоставить людям и другим видам возможность перемещаться по участкам Сахары, которые обычно было очень трудно пересечь.