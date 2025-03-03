Белые медвежата впервые выходят из берлоги: чудесные кадры

Полярные медведицы строят свои берлоги под снежными покровами в отдаленных районах Арктики, поэтому заснять, как их малыши впервые высовывают нос на улицу, довольно трудно.

27 февраля в мире отмечался Международный день белого медведя. В честь праздника международная группа исследователей опубликовала редчайшие кадры появления белых медвежат из своих заснеженных берлог на архипелаге Шпицберген, Норвегия.

В течение почти десятка лет учёные следили, как мамы-медведицы строят свои логова и обзаводятся потомством. В особенности исследователей интересовал момент залегания медведиц в берлогах и первые выходы их малышей на белый свет – этот период является для вида наиболее уязвимым, ведь только 50% детенышей белых медведей (Ursus maritimus) доживают до зрелого возраста.

С помощью дистанционных камер, фотоловушек и ошейников со спутниковым отслеживанием ученые получили уникальные – и очень трогательные – кадры появления молодых медвежат из берлог, а также узнали кое-что новенькое об их поведении.

Берлога белого медведя под землей Фото: BJ Kirschhoffer/Polar Bears International

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Период гона длится у белых медведей примерно с марта по июнь, после чего начинается латентное развитие яйцеклетки в течение 5-6 месяцев. С наступлением октября-ноября, оплодотворенные самки белых медведей покидают дрейфующие морские льдины и отправляются на сушу, чтобы построить себе под снегом логово и обзавестись потомством. Период активной беременности длится у белых медведей около 60 дней: детеныши появляются на свет уже в декабря-январе. Белые медвежата рождаются очень маленькими (около 500-600 граммов), безволосыми и слепыми. Беспомощные детёныши очень сильно зависят в этот момент от своих матерей.

Фото: Dmytro Cherkasov/Polar Bears International

Изучая юных обитателей 13 берлог на склонах крутых горных районов Шпицбергена, ученые увидели, как в начале марта подросшие на жирном молоке матери детеныши впервые показались из берлог на несколько минут. В этот момент медвежата уже весили около 10 килограммов и заметно окрепли.

Примерно через две недели молодежь уже отправилась к морскому льду, где матери учили их охотиться и добывать себе пропитание. Белые медвежата очень привязаны к своим матерям: после выхода из берлог они проводили 95% своего времени в окружении мам-медведиц и редко самостоятельно покидали своё логово. В целом на Шпицбергене детеныши остаются рядом с мамой в течение 2-3 лет после рождения.