Бессонница как зеркало души: учёные нашли связь нарушений сна с чертами характера

Бессонница считается одним из самых распространенных расстройств сна среди взрослого населения.

Как связаны наши черты характера и проблемы со сном? По данным недавнего исследования, бессонница может быть связана с тревожностью и склонностью к невротизму.

Исследователи из Бразилии проанализировали данные 595 взрослых людей в возрасте до 59 лет, страдающих от бессонницы или же не испытывающих никаких проблем со сном. Также участников попросили пройти знаменитый тест на личностные черты характера «Большая пятерка» и сопоставили результаты с их психическим состоянием и качеством сна.

Тест «Большая пятерка» измеряет склонность людей к определенным качествам: невротизму, экстраверсии, открытости новому опыту, доброжелательности и добросовестности.

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Исследователи пришли к следующим выводам: люди, склонные к невротизму, то есть к негативным эмоциям, демонстрирующие плохую адаптацию к стрессовым ситуациям, больше страдают от бессонницы. Подобный показатель наблюдался у 61,7% людей, сообщивших исследователям о проблемах со сном.

А вот открытость к миру и любознательность оказались ключевыми факторами, противодействующими бессонице. Это может быть связано с тем, что люди с богатым воображением и склонностью к творчеству лучше переносят стресс.

Исследователи отметили, что сам по себе невротизм не вызывает проблем со сном, а лишь запускает тревогу, которая далее и приводит к нарушению сна. Подобные результаты могут стать подсказкой для врачей, что при лечении бессонницы в первую очередь стоит оценить уровень тревожности у пациентов и пробовать повлиять на него с помощью разнообразных техник релаксации.