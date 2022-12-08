Бикини-модель из США совмещает работу с изучением акул и охотой на питонов

По словам американки, акулы — «самые крутые существа».

В один день эта девушка может нырять с акулами и охотиться на питонов, а на следующий – на каблуках и при полном параде позировать на светских мероприятиях.

Ученая и бикини-модель Рози Мур из Флориды (США) рассказала о своих увлечениях и о том, как совмещает научную деятельность с модельным бизнесом. По словам 26-летней американки, она вместе с братьями росла в глуши штата Миссури и много времени проводила за играми на природе. Мур еще в детстве поняла, что ее интересуют животные — в том числе акулы.

«Я всегда считала, что акулы — самые крутые существа. Я мечтала поехать во Флориду и найти способ работать с ними», — рассказала девушка.

В 20 лет Рози поступила в Атлантический университет Флориды и стала изучать экологию. Свое обучение она продолжила в аспирантуре, где сфокусировалась на изучении водных ресурсов, географических информационных систем и технологий дистанционного зондирования Земли.

В настоящее время девушка занимается управлением водными ресурсами, охотится на питонов, ныряет с акулами и изучает аллигаторов.

Реклама

«Я по-настоящему люблю свою работу и меня не смущает, что в моей сфере значительно больше мужчин. Напротив, я пытаюсь побороть стереотипы о женщинах-ученых и призываю девушек не бояться заниматься тем, к чему лежит душа, даже если это занятие по каким-то причинам считается исключительно мужским», — отметила Мур.

Фото: @rosiekmoore

Кроме своей основной научной деятельности Рози также подрабатывает фотомоделью. Она начала сниматься с акулами под водой, и со временем на ее фотографии обратили внимание коммерческие компании. Бренды одежды, напитков и компании-организаторы мероприятий начали предлагать ей контракты на съемки.

Ранее мы рассказывали, как Рози Мур достала полутораметрового аллигатора из желудка огромного темного тигрового питона в своей лаборатории. В этом девушке помогала команда ученых: