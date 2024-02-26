Биологи раскрыли тайну песен горбатых китов

Чтобы петь, морские млекопитающие используют гортань и голосовой аппарат.

Горбатые киты способны «петь», издавая свои необычные звуки гортанью и голосовым аппаратом — к таким выводам пришла международная группа биологов.

«Чтобы общаться и находить друг друга в мутных и темных водах океана, усатые киты критически зависят от умения воспроизводить звук. Например, самки горбатых китов и их детеныши общаются друг с другом голосом, а самцы горбатых поют, чтобы привлечь самок», — рассказал исследователь из Университета Южной Дании Коэн Элеманс.

Специалисты в лабораторных условиях изучили гортань нескольких мертвых китов, а затем создали цифровую 3D-модель этого органа для имитации звука, издаваемого морскими млекопитающими. Как оказалось, механизм, которым киты воспроизводят свои зачаровывающие песни, схож с тем, как он работает у других млекопитающих, в том числе у человека. Однако киты умудряются петь, не захлебываясь – все благодаря эволюции.

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«Киты адаптировали этот механизм для сохранения воздуха во время вокализации под водой», — отметил Коэн Элеманс.

Ранее сообщалось, что у берегов Таиланда туристы, которые отправились на морскую прогулку, увидели редчайшего кита-альбиноса.