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Биологи заставили червей светиться при загрязнении воздуха

Фото: University of Turku

Черви Caenorhabditis elegans

А некоторые из них даже умирают, если всё очень плохо. Вот такие биоиндикаторы, выведенные учёными.

Для кого-то это будет неприятной новостью – банальные материалы, которые можно найти в любом доме, могут содержать вредные для человека соединения. Это, например, ДСП или ковровые покрытия.

В новом исследовании ученые из Университета Турку в Финляндии использовали трансгенных червей-нематод Caenorhabditis elegans в качестве живых индикаторов состояния воздуха в помещениях. Эти червяки длиной всего в миллиметр помогли им оценить степень загрязнения воздуха в обычной среде – для этого их генетически модифицировали.

Благодаря стараниям ученых эти нематоды приобрели необычные способности: они определяют запах или вкус токсичных биологических и синтетических соединений и реагируют на них, производя зеленый флуоресцентный белок (GFP) в течение суток. Чем выше уровень вредных соединений в среде червей, тем больше белка они производят. И, следовательно, тем сильнее светятся. 

Те же самые типы нематод, чувствительных к окружающей среде, ранее использовались для мониторинга концентраций загрязнения тяжелыми металлами в окружающей среде. Однако впервые этих червей протестировали на загрязнители воздуха внутри помещений.

Было обнаружено, что черви флуоресцировали при воздействии следующих вредных веществ:

  • черная плесень, собранная из поврежденных влагой зданий,
  • агрессивные химические вещества, используемые в чистящих средствах,
  • летучие органические соединения, образующиеся в результате воздействия химических веществ в синтетических коврах.

Наряду с производством большего количества GFP черви также становились менее активными – некоторые из них даже умирали при наличии переносимых по воздуху веществ.

«Нематоды не могут сказать нам, какие токсичные соединения содержатся в воздухе, но они могут дать непредвзятое мнение о рисках для здоровья, связанных с воздухом в помещении, и о необходимости более тщательных технических исследований», – говорит ведущий автор исследования Пяйви Коскинен.

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