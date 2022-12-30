Биоразлагаемые пакеты в два раза вреднее для планеты, чем обычный пластик

Их часто рекламируют как «экологически чистые», но новое исследование может заставить вас задуматься о покупке компостируемых пакетов.

Sourceful, стартап по обеспечению прозрачности цепочки поставок из Манчестера, проанализировал более 20 материалов, включая компостируемый пластик и обычные пластиковые мешки для мусора. Выяснилось, что биоразлагаемые пакеты почти в два раза сильнее влияют на темпы глобального потепления, чем традиционный пластик, – и в четыре раза больше, чем бумажные.

Биоразлагаемые пакеты могут должным образом разлагаться только при высоких температурах на специальных перерабатывающих предприятиях. Но обычно их просто выбрасывают вместе с остальными отходами, и они отправляются на свалку, где активно выделяют метан.

Обычные пластиковые пакеты, с другой стороны, выделяют очень мало парниковых газов на свалках, потому что они относительно «инертны», то есть их труднее разрушить (но разлагаются они гораздо дольше).

Согласно Sourceful, маркетинг компостируемых пластиков как полезных для планеты – это форма гринвошинга, когда вещи пытаются представить более экологичными, чем они есть на самом деле.

«Компостируемые пакеты и пленки позиционируются как "зеленая" замена пластику из ископаемого топлива благодаря тому, что они могут разлагаться без вреда для здоровья. Исследования показывают, что на практике нужных условий для такого компостирования не существует, и в результате углеродный след компостируемых пакетов значительно хуже, чем у пластиковых, переработанных пластиковых или бумажных вариантов», – Винг Чан, гендиректор Sourceful.

Для исследования основатели Sourceful проанализировали 21 материал – таким количеством представлены три четверти мирового рынка биопластиков. Все изученные материалы подпадают под пять категорий: компостируемый пластик, традиционный пластик, переработанный пластик, бумага и некомпостируемая упаковка на биологической основе.

Используя наборы данных «Экологический след 3.0» Европейской комиссии, эксперты изучили выбросы парниковых газов на протяжении жизненного цикла каждого продукта – добыча сырья, производство пленки и этапы окончания срока службы, включая утилизацию. Они обнаружили, что компостируемая упаковка производит в среднем 227 граммов эквивалента углекислого газа на мешок по сравнению со 118 граммами в среднем для обычного пластика.

Эквивалент СО₂ – это количество метрических тонн выбросов углекислого газа с таким же потенциалом глобального потепления, как у одной метрической тонны другого парникового газа.

Теоретически пакеты с пометкой «компостируемые» изготавливаются из растительных материалов, таких как картофельный или кукурузный крахмал, но для их разложения требуются особые условия. В специальных промышленных установках для компостирования, таких как компостирование в емкости (IVC), компост гарантированно достигает высоких температур.

Но в большинстве стран отсутствует инфраструктура для компостирования, отмечается в отчете, а это означает, что только три процента компостируемой упаковки попадает по месту назначения. В свою очередь, 54% вывозятся на свалки, а 43% – сжигаются, утверждает фирма со ссылкой на статистику правительства Великобритании.

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Когда компостируемый пластик попадает на свалку, это не приносит ничего хорошего окружающей среде, потому что при его разложении выделяется метан – вредный парниковый газ, который в 34 раза «сильнее», чем СО₂.

По словам исследователей Sourceful, компостируемая упаковка, которая не попадает в контролируемое компостное предприятие, выделяет около 90 граммов парниковых газов на мешок.

Согласно маркетинговым исследованиям, мировой рынок компостируемых материалов вырастет втрое в период с 2021 по 2026 год, с 7,7 млрд долларов до 23,3 млрд долларов. Как отмечают исследователи из Гарварда, продукты, которые позиционируются как устойчивые, продаются быстрее.

«Увеличенный углеродный след компостируемых пакетов и пленок способствует глобальному потеплению, а не замедляет его. Практическая реальность компостируемых материалов не отражает нарратив, используемый для их продажи», – Винг Чан.

Эта работа последовала за исследованием, проведенным Университетским колледжем Лондона (UCL), которое показало, что только 40% пластика, заявленного как «компостируемый», на самом деле полностью биоразлагаются до природных веществ.

Ученые UCL обнаружили, что оставшиеся 60% пластмасс, пригодных для домашнего компостирования, не полностью распадаются в домашних компостных баках и, следовательно, могут оказаться в почве.