Благодаря астероиду цветы пришли на смену динозаврам

Катастрофа, произошедшая 66 миллионов лет назад, стала бедствием для одних, но благом для других.

Ученые обнаружили, что цветковые растения практически не пострадали в результате массового вымирания в мел-палеогеновом периоде 66 миллионов лет назад. Это позволило им воспользоваться преимуществами жизни на новой, свободной от динозавров планете.

Когда астероид рухнул на полуостров Юкатан в нынешней Мексике 66 миллионов лет назад, Земля пострадала от очередного массового вымирания – тогда исчезли три четверти существующих видов, включая всех нептичьих динозавров. Ученые назвали эту катастрофу мел-палеогеновым (K-Pg) массовым вымиранием.

Новое моделирование показывает, что, несмотря на масштабные разрушения, основные семейства цветковых растений, называемые покрытосеменными, смогли адаптироваться к новым условиям и довольно быстро начали пожинать плоды своей живучести.

«После того, как большинство видов Земли вымерло на K-Pg, покрытосеменные воспользовались новыми преимуществами, подобно тому, как млекопитающие пришли на смену динозаврам. Теперь практически вся жизнь на Земле экологически зависит от цветковых растений», – Джейми Об, ведущий автор исследования.

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Исследователям трудно идентифицировать цветковые растения в летописи окаменелостей. Согласно исследованию 2008 года, большая часть находок состоит из изолированных листьев, которые не прикреплены к другим органам растений. Конечно, есть свидетельства вымирания цветковых растений после удара астероида, но такого массового упадка, как среди других типов организмов, у них не произошло.

Чтобы узнать больше о том, как цветковые растения отреагировали на вымирание K-Pg, авторы нового исследования изучили основные линии цветковых растений, ранее картированные на основе мутаций ДНК тысяч видов.

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Они использовали математические модели, чтобы оценить, что цветковые растения имеют стабильную скорость вымирания с течением времени без каких-либо признаков массовых вымираний в истории. Это означает, что, хотя отдельные виды были потеряны во время катастрофы, более крупные семейные группы выжили.

Большинство семейств покрытосеменных, которые мы наблюдаем сегодня, возникли до массового вымирания K-Pg, а предки современных орхидей, магнолий и мяты жили бок о бок с динозаврами. После падения астероида выжившие цветковые растения распространились – и увеличили свое разнообразие.

«Цветковые растения обладают замечательной способностью к адаптации: они используют различные механизмы распространения семян и опыления, некоторые полностью дублируют свои геномы, а другие разработали новые способы фотосинтеза. Эта сила цветов делает их настоящими выживальщиками в природе», – заключает соавтор исследования Сантьяго Рамирес-Бараона.