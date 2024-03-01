Бодибилдер перенес операцию на сердце после того, как выпил холодную воду после тренировки

Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

У 35-летнего Франклина Арибеаны из Хьюстона, штат Техас, возникла загадочная реакция после того, как он утолил жажду ледяной водой после тренировки. Впервые он потерял сознание от питья холодной воды в возрасте 18 лет и был госпитализирован 20 раз за 15 лет, прежде чем врачи наконец выяснили причину его состояния.

Позже у него диагностировали нерегулярное сердцебиение, которое, по мнению врачей, произошло из-за употребления холодной воды после тренировок. Они определили его состояние как фибрилляцию предсердий.

Арибеана рассказал, как в жаркий летний день пил холодную воду во время игры в гольф. По его словам, вскоре после того, как он сделал очередной глоток, у него резко участилось сердцебиение. Он вспомнил, как с него сняли рубашку, и видел, как его сердце «буквально колотилось». Бодибилдер рассказал, что вскоре после этого потерял сознание.

«Когда я пью воду, я чувствую заметный удар в груди. Никогда раньше такого не испытывал», – Франклин Арибеана.

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Ранее у него диагностировали увеличение сердца и аритмию – другой тип нерегулярного сердцебиения. Врачам потребовалось более десяти лет, чтобы правильно диагностировать его состояние. Они выяснили, что холодная вода раздражает блуждающий нерв, соединяющий сердце и мозг, вызывая фибрилляцию предсердий. Это может быть результатом нырятельного рефлекса, который возникает, когда кто-то подвергается воздействию холодной воды.

Эксперты заявили, что это заболевание может заставить сердце биться слишком быстро, что приведет к головокружению, одышке и усталости. Это заболевание также увеличивает риск инсульта в пять раз.

Врачи исправили состояние Арибеаны с помощью абляции. Целью процедуры является устранение некоторых нарушений сердечного ритма путем перекрытия электрических каналов сердца, в данном случае через блуждающий нерв.

У Арибеаны не было никаких осложнений после операции, и теперь он может без проблем пить воду.

Мерцательная аритмия – это сердечное заболевание, которое приводит к неустойчивому и часто необычно быстрому сердечному ритму.

Когда вы находитесь в состоянии покоя, ваш пульс должен быть регулярным, от 60 до 100 ударов в минуту. Фибрилляция предсердий характеризуется неустойчивым сердцебиением, которое иногда может быть относительно быстрым. Иногда оно может превышать 100 ударов в минуту.

Иногда фибрилляция предсердий может не иметь симптомов, и пациент не знает, что у него ненормальная частота сердечных сокращений.

К врачу следует обратиться, если наблюдается одно из следующих явлений: боль в груди, которая быстро проходит, но заставляет вас беспокоиться; внезапное изменение вашего сердцебиения; частота пульса постоянно ниже 60 или выше 100, возникает головокружение или одышка.