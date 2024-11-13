«Бог тьмы» сближается с Землей, и ему грозит опасность

Гравитационные силы могут сильно изменить облик астероида.

Астероид 99942 «Апофис», которому дали имя в честь древнеегипетского бога хаоса и тьмы, хоть и не представляет опасности для Земли, может серьезно пострадать от сближения с ней. По прогнозам ученых, когда этот огромный астероид пройдет вблизи Земли в 2029 году, гравитационные силы обоих небесных тел могут сильно изменить его облик.

К таким выводам пришли планетологи, включая Рональда Баллуза из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Они полагают, что подобные процессы могут объяснять тот факт, что некоторые астероиды выглядят «моложе», чем можно было бы ожидать, основываясь на времени их нахождения в космосе.

Апофис в свое время заставил астрономов изрядно поволноваться. Его открыли в 2004 году, и тогдашние расчеты учёных показали, что астероид может столкнуться с нашей планетой. Это не на шутку всех встревожило, но потом расчёты проверили снова, а затем перепроверяли не один раз – и оказалось, что хотя в 2029 году астероид пролетит менее чем в 32 000 км, нет никаких шансов, что он столкнется с нашей планетой в следующем столетии.

Кстати, на сайте NASA можно в режиме прямой трансляции наблюдать за полётом астероида и его координатами.

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Кто такой Апофис в мифологии? Апоп, или Апофис – имя древнеегипетского бога Хаоса, которого обычно изображают в обличье гигантского змея. Именно он считается заклятым врагом египетского бога солнца Ра.

Ранее ученые назвали пять опасных для Земли астероидов.