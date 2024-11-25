В Нижнем Новгороде открылась выставка «Болотоведение. Совместное исследование художников и учёных», где представлен фрагмент Васюганского болота – одного из крупнейших в мире.

На выставке «Болотоведение» в нижегородском арт-пространстве «ЦЕХ» представлены результаты двухлетнего исследования Васюганских болот ведущими учеными Томского государственного университета, командой Пушкинского музея и художником Василием Кононовым-Грединым в партнерстве с компанией СИБУР.

В основе исследования лежит стремление осмыслить крупнейшую экосистему Сибири, которая является источником полезных ископаемых, а также гигантским архивом, хранящим информацию о многовековой истории планеты. Кроме того, Васюганские болота – незаменимый участник процесса по снижению климатических рисков и поддержанию климата на Земле.

Гости выставки смогут насладиться не только лекциями и практическими занятиями от научных сотрудников ТГУ: в самом сердце экспозиции – часть Васюганского болота, помещенная в прозрачный куб, которая будет изменяться за счет углекислого газа, выделяемого дыханием посетителей. Инсталляция позволяет сделать видимым для зрителей то, как человек влияет на окружающую среду и как природа преобразует в материю наше присутствие в ней.

Выставка «Болотоведение. Совместное исследование художников и учёных» в арт-пространстве «ЦЕХ»

«Болото – очень древняя экосистема. Она рождается, живет, развивается. Жизнь болота, если ей не мешать, длится тысячи лет», – отмечает Ирина Волкова, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники Биологического института ТГУ.

«Изучая болота, мы можем получить информацию об окружающей среде и климате Земли в глубоком прошлом. Сохраняя болота, мы можем смягчить негативные последствия современных климатических изменений и сохранить разнообразие жизни на Земле».

Экспозиция стала финальным этапом проекта «Болотоведение». Жители и гости Томска уже смогли насладиться двумя художественно-научными инсталляциями Кононова-Гредина в содружестве с ТГУ.

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Например, световая «Инсталляция 1» на территории научно-исследовательской станции «Кайбасово» позволяет ученым вести наблюдение за колебаниями солнечной энергии и тем, как болото аккумулируют тепло. А гости Сибирского ботанического сада ТГУ могут собственными глазами увидеть, как развивается пересаженная часть Васюганского болота в условиях городской среды во время «Инсталляции 2». Эксперимент нацелен на исследование процессов по восстановлению осушенных болот.

«Нижегородская область обладает большим потенциалом для реализации климатических проектов на водно-болотных угодьях. Обводнение ранее осушенных болот помогает предотвращать лесные пожары и бороться с выбросами парниковых газов – эффективность этого метода подтверждают результаты научно-исследовательских работ, проведенных в области при нашей поддержке», – отметила Татьяна Романенкова, старший менеджер по климатическим инициативам и углеродному регулированию СИБУРа.

Сам художник Василий Кононов-Гредин ранее отмечал, что приглашение поучаствовать в эксперименте не было для него неожиданностью. Он уже имел опыт наблюдения за Васюганскими болотами через спутники и хотел узнать, как устроена эта система:

«На мой взгляд, искусство постоянно расширяет свои пределы, а творец должен быть всегда открыт к новому опыту».

В рамках просветительской программы проекта учёные расскажут и разнообразном ботаническом мире Васюганских болот, покажут под микроскопом болотные растения и познакомят с красотой самой крупной экосистемы Сибири.

«Мне кажется, что болото – это что-то, имеющее достаточно негативную коннотацию в сознании большинства людей. Поэтому для нас важно рассказать о том, что болота — это легкие планеты, это уникальный архив. И также болото — это потрясающе красивое место, куда можно приезжать и находить совершенно новый способ соприкосновения с природой, а значит и с самим собой», — раннее отметила куратор выставки Дарья Колпашникова.