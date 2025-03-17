Большинство древних европейцев были темнокожими: исследование

Темные глаза, волосы и кожа были присущи большинству древних обитателей Европы, но около 3000 лет назад всё начало меняться.

Исследователи решили проанализировать, как менялась внешность и гены жителей Европы за последние 45,000 лет.

Изучив 348 образцов древней ДНК из мест археологических раскопок в 34 странах Европы и Азии, они пришли к выводу, что вплоть до железного века наши предки визуально походили на современных жителей Африки.

Одна из лидирующих теорий палеоантропологии гласит, что первые Homo sapiens начали мигрировать из Африки в Европу около 40,000-60,000 лет назад. В течение последующих нескольких десятков тысяч лет они сохраняли внешнюю схожесть со своими африканскими предками.

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Согласно новому исследованию, «европейские» в нынешнем понимании черты лица начали появляться у людей примерно 14,000 лет назад – но только спорадически. Появление светлой кожи было обусловлено необходимостью синтезировать больше витамина D — важного элемента для здоровья костей и зубов — в условиях слабого солнечного освещения. Возникновение светлого цвета глаз (голубого или зеленого) у жителей Северной и Западной Европы, однако, объяснить сложнее. Исследователи предполагают, что, возможно, оно было обусловлено половым отбором или случайностью.

В течение многих тысячелетий темная кожа и волосы оставались доминантными признаками среди жителей Европы. Иные черты в образах наших предков начали проявляться лишь около 3,000 лет назад. Предположительно, «тренд» на светлую кожу, волосы и глаза пошел с территории современной Швеции.

Исследователи признаются, что многие из изученных ими образцов сильно деградировали, поэтому им пришлось опираться на систему, предсказывающую «вероятностный вывод фенотипа» на основе неполного образца ДНК. Их работа ещё не прошла рецензирование.

Для анализа исследователи взяли даже образец ДНК усть-ишимского человека: часть его левого бедра была случайно обнаружена в 2008 году российским скульптором-косторезом в Сибири. 45,000-летние останки являют собой образец одного из самых ранних современных людей.