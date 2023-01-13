Борьба подходит к концу: скоро мы закроем озоновую дыру над Землей

Но есть и хорошие новости. От ООН, между прочим!

Похоже, с одной проблемой, влияющей на нашу планету, мы разобрались. По оценкам ученых из Организации Объединенных Наций, дыра в озоновом слое Земли, когда-то самая страшная экологическая напасть, с которой сталкивалось человечество, окончательно затянется в большей части мира в течение двух десятилетий. И это успех.

Озон – бледно-голубой газ с характерным резким запахом. В зависимости от того, где находится озон, он может защитить или навредить жизни на Земле. Большая часть озона находится в стратосфере (слой атмосферы на высоте от 10 до 40 км над нами), где он действует как щит, защищающий поверхность Земли от вредного солнечного ультрафиолетового излучения. Чем слабее щит, тем более мы восприимчивы к раку кожи, катаракте и нарушениям иммунной системы. Ближе к Земле в тропосфере (слой атмосферы от поверхности примерно до 10 км) озон является вредным загрязнителем, вызывающим поражение тканей легких и растений. Нарушение озонового баланса может иметь серьезные последствия для жизни на Земле.

Согласно новому отчету, потеря озонового слоя, из-за которого люди могли бы сильнее подвергаться вредному ультрафиолетовому излучению Солнца, наверняка полностью восстановится к 2040 году во всем мире, за исключением полярных регионов.

Ученые из ООН считают, что полюсам потребуется немного больше времени, и озоновый слой полностью восстановится к 2045 году над Арктикой и к 2066 году – над Антарктидой.

Считается, что потеря озонового слоя планеты была связана с озоноразрушающими химическими веществами, такими как хлорфторуглероды (ХФУ), которые, в частности, использовались в холодильных установках по всему миру.

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Затемнение демонстрирует, как увеличилась озоновая дыра с 1983 по 1993 год Фото: NASA

В отчете ООН также говорится, что неконтролируемое использование ХФУ привело бы к повышению глобальной температуры на 1°С к середине века, ухудшив и без того напряженную ситуацию с потеплением климата. Однако Монреальский протокол, принятый в 1989 году большинством стран мира, помог предотвратить эти последствия.

«Действия по озону создают прецедент для действий по борьбе с изменением климата. Наш успех в поэтапном отказе от опасных химических веществ показывает нам, что можно и нужно сделать в срочном порядке, чтобы отказаться от ископаемого топлива, сократить выбросы парниковых газов и, таким образом, ограничить рост температуры», – Петтери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации ООН.

В последнем отчете ООН впервые рассматривается потенциальное воздействие на озоновый слой солнечной геоинженерии – предлагаемого вмешательства в климат, при котором отражающие частицы, такие как диоксид серы, массово распыляются в атмосферу, чтобы отклонить солнечный свет и, следовательно, уменьшить глобальное потепление.

Этот метод называется SCoPEx (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment). Однако пока такой способ не является признанным во всем в ученом сообществе.