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Бразильские охотники заявили, что поймали легендарную чупакабру

Фото: Wikipedia Commons

Чупакабра в представлении художника

Биологи сомневаются, что это правда.

В Бразилии охотники заявили о поимке легендарной чупакабры — мифического существа, которое, согласно преданиям, по ночам пьет кровь домашнего скота. Охотники добывали кабана в лесу Гиа Лопес да Лагуна неподалеку от Сан-Паулу, когда подстрелили загадочное создание. У существа были руки, напоминающие человеческие, а также заметные острые зубы.

По словам охотников, вначале «чупакабру» заметили собаки и стали драться с ней, а затем один из мужчин добил ее из ружья. Впрочем, биолог Хосе Милтон Лонго усомнился в этой истории: он считает, что, вероятнее всего, мужчины нашли останки одной из обезьян-ревунов, которые часто встречаются в тех местах.

«Судя по состоянию, ревун пролежал в лесу как минимум неделю, прежде чем его нашли охотники. Он совершенно точно не был подстрелен прямо перед началом съемки», — заключил Лонго.

Ранее сообщалось, что в Шотландии завершились крупнейшие за последние 50 лет поиски лох-несского чудовища.

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