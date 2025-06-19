Британские ученые хотят вывести овец с минимальным углеродным следом

Специалисты хотят вывести породу животных с минимальными выбросами метана.

Ученые из Великобритании ищут способы снизить уровень выделения газов у овец. Совместный проект колледжа SRUC и ассоциации заводчиков породы Тексель изучает стадо из 450 овец, живущих в горах неподалеку от озера Лох-Ломонд. Главная цель — отобрать животных с минимальными "выбросами метана" и начать их селекционное размножение.

Ежегодно мировое поголовье овец производит около семи миллионов тонн метана, вредящего природе. Разработанная методика должна уменьшать этот показатель на 1-2% в год без вреда животным. Исследование, поддержанное ЕС программой Horizon, длится три года и обойдется в 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Специальные приборы замеряют объем газов, что поможет минимизировать ущерб экологии и климату.

Реклама

Ранее сообщалось, что выпустивший газы кит переполошил британцев — его приняли за дрон из России.