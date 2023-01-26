Британские ученые нашли новый вид птерозавров

У вымерших рептилий были крючковатые зубы.

Специалисты Портсмутского университета (Великобритания) заявили, что обнаружили новый вид птерозавров: этих древних рептилий отличали острые зубы, которые напоминают гребень для волос. Окаменелость одного из этих птерозавров была случайно найдена в немецком известняковом карьере, когда там шли раскопки костей древнего крокодила.

Образец хорошо сохранился — по мнению специалистов, сыграл свою роль тот факт, что летающий архозавр попал в осадочные породы сразу после смерти. Это позволило палеонтологам тщательно изучить его анатомию.

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Место раскопок, на котором был найден скелет птерозавра Balaenognathus maeuseri Фото: Paläontologische Zeitschrift (PalZ)

Птерозавра, принадлежащего к семейству Ctenochasmatidae, назвали Balaenognathus maeuseri. Его изогнутые длинные челюсти расширялись на конце и содержали ряды из 400 тонких крючковатых зубов, расположенных зеркально — ранее палеонтологи никогда не встречали такое строение у птерозавров. Предположительно, Balaenognathus maeuseri питался крошечными креветками, которых зажимал между своих уникальных зубов. При этом сам механизм питания птеродактиля напоминал тот, что сегодня используют утки и фламинго: он набирал в клюв воду, а затем процеживал ее через зубы.

Ранее сообщалось, что похожий на пингвина хищный динозавр жил на территории современной Монголии около 70 миллионов лет назад — такой вывод сделали палеонтологи, изучив обнаруженную там окаменелость.