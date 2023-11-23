Британские ученые раскрыли старинную загадку алхимиков

Они выяснили причины появления фиолетового дыма при взрыве гремучего золота.

Ученые из Бристольского университета (Великобритания) раскрыли загадку алхимиков возрастом в 400 лет: они выяснили, почему гремучее золото при взрыве испускает фиолетовый дым.

Гремучее золото — это вещество, открытое в XVI веке: в его состав входят хлорид золота и аммиак. И хотя алхимики знали химический рецепт этого вещества, они на протяжении столетий не могли до конца понять его свойства.

Реклама

Первым этот дым описал немецкий алхимик Себальд Шварцер в 1585 году. Позже гремучее золото стало объектом изучения ведущих ученых XVII и XVIII веков, в том числе Роберта Гука и Антуана Лавуазье. Но и они не смогли выяснить причины появления необычного фиолетового дыма. Однако специалисты из Бристольского университета сумели разгадать эту загадку: они получили гремучее золото, а затем нагрели его образец весом в пять миллиграммов на алюминиевой фольге, что обернулось детонацией. Затем ученые зафиксировали дым с помощью медных сеток и проанализировали его под просвечивающим электронным микроскопом.

«Мы обнаружили, что дым содержал сферические наночастицы золота, подтверждая теорию о том, что золото играет определенную роль в загадочном дыме», — отметили специалисты.

Теперь британские ученые намерены использовать этот метод для анализа дыма, который образуют другие взрывчатые соединения металлов — к примеру, платина, серебро, свинец и ртуть.

Ранее сообщалось, что исследователям из Университета Сантьяго-де-Компостела (Испания), Университета Регенсбурга (Германия) и IBM Research Europe удалось заставить одну молекулу пройти серию преобразований с помощью крошечного скачка напряжения.