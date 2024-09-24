Британские ученые впервые вылечили перелом у носорога

В операции участвовали более десяти специалистов разных профилей.

Британские врачи-ветеринары из Университета Ливерпуля использовали новый метод для лечения перелома ноги у носорога. Их пациенткой стала 800-килограммовая самка по имени Амара, которая обитает в сафари-парке Ноусли недалеко от Ливерпуля. В начале года Амара начала прихрамывать на правую переднюю ногу. У неё был обнаружен перелом локтевой кости.

Ученые сообщили, что ранее подобные случаи среди носорогов не регистрировались, поэтому они прибегли к опыту лечения лошадей. В операции принимали участие более 10 специалистов разных профилей, включая хирургов, анестезиологов, медсестер и другой персонал. Процедура проводилась под общим наркозом.

После операции Амара была помещена в гипсовый бандаж и находилась в своем вольере в течение 27 недель, пока полностью не восстановилась. Ветеринары считают, что данный случай станет важным прецедентом в лечении переломов ног у носорогов и может быть полезен другим ветеринарным командам.

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