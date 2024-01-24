Бывает ли у кошек и собак аллергия на людей?

У ученых есть ответ на этот вопрос.

Аллергия на кошек и собак широко распространена среди людей и часто может сопровождать контакт с животными, вызывая такие симптомы, как зуд глаз и чихание. Но работает ли это наоборот? Могут ли собаки и кошки иметь аллергию на людей?

По словам доктора Хизер Эджинтон, доцента кафедры дерматологии Колледжа ветеринарной медицины Корнеллского университета, у наших питомцев вполне могут быть аллергические реакции на людей.

«Три основные категории аллергий, которые мы наблюдаем у собак и кошек – это аллергия на блох, пищевая аллергия и аллергия на окружающую среду. Но аллергия на человека подпадает под последнюю категорию», – Хизер Эджинтон.

К счастью для многих домашних животных, симптомы аллергии у них обычно легкие. Лишь в очень редких случаях аллергия может быть опасна для жизни питомца. По словам Эджинтон, самая сильная аллергическая реакция, которую могут испытывать животные (и люди), – это анафилактическая реакция, которая включает в себя отек, рвоту, судороги и даже смерть.

Но обычно, когда у собаки или кошки аллергия на человека, ее реакция аналогична реакции человека, страдающего аллергией на собак или кошек. Обычно животные, которые испытывают аллергическую реакцию, просто расцарапывают зудящую кожу. Это состояние называют атопическим дерматитом или экземой (хроническое заболевание кожи, которое связывают с аллергией).

У кошек и собак экзема может быть вызвана аллергией на человеческую перхоть, которая включает в себя омертвевшие клетки кожи и волосы. Домашние животные с аллергией на человеческую перхоть будут страдать от нее постоянно, если они живут в одном помещении с людьми.

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Из примерно 20% собак, имеющих симптомы аллергии, около половины страдают аллергией на человеческую перхоть. И хотя атопический дерматит часто встречается среди кошек, мало что известно о том, как часто он возникает именно в результате контакта с человеком.

По словам Эджинтон, для щенков с аллергией на человека существует несколько вариантов лечения, например, профилактическое введение антигистаминных препаратов. Его часто назначают в виде таблеток – в таком случае животному потребуется ежедневно давать препарат, чтобы предотвратить симптомы.

Другой вариант лечения – давать домашним животным пероральные стероиды, такие как преднизолон. По данным Международного комитета по аллергическим заболеваниям животных, пероральные стероиды для собак, как правило, более эффективны, чем антигистаминные препараты. Однако побочные эффекты включают вялость, усиление одышки и усиление чувства голода. Подобные побочные эффекты наблюдаются и у кошек.