Церемониальные щиты викингов из Швеции оказались боевыми

Их обтягивали кожей перед тем, как вступить в бой.

Ученые Стокгольмского университета (Швеция) усомнились в том, что хрупкие деревянные щиты викингов имели сугубо церемониальное значение. На щитах из знаменитой погребальной Гокстадской ладьи в губернии Вестфолл (Норвегия) исследователи нашли следы, говорящие о том, что их могли укреплять кожей и использовать в бою.

Для того, чтобы прийти к этому выводу, археологи проанализировали фрагменты 64 круглых щитов, которые, согласно первоначальным оценкам, создавались для церемонии погребения. Специалисты изучили детали конструкции, критически важные для точного воссоздания круглого щита викингов. Особое внимание при этом уделили диаметру, форме и размеру центрального отверстия, толщине досок, форме рукояти, наличию мелких отверстий, а также возможным остаткам кожи или другого органического материала.

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Фото: Фердинанд Лике. «Набег викингов», 1906 год

Исследование показало, что доски толщиной около 8-9 миллиметров постепенно сужались к кромке. На расстоянии 6-10 сантиметров от края начиналось плавное уменьшение толщины, которое по мере уменьшения до 2-3 сантиметров переходило в резкое. Такое сужение характерно для легких щитов, удобных в бою. При этом отверстия на краю досок играли роль крепления для кожаных ободов, разрушившихся к моменту обнаружения. Также ученые выявили продольные ряды отверстий — их могли использовать для укрепления щита кожей.

Исследователи утверждают: тот факт, что щиты могли скрепляться кожей, указывает на их применение в бою. Характер изготовления схож с другими щитами викингов, найденными ранее и имеющими практическое значение, а также с немецкой традиции плоского круглого щита в целом.

Ранее сообщалось, что в Швеции нашли молот Тора эпохи викингов.