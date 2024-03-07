Чайный гриб очищает воду лучше искусственных фильтров

Мембраны из чайного гриба оказались эффективным средством при очистке воды. Американские ученые выяснили, что на биофильтрах не образуется опасная пленка из микроорганизмов.

Живые бактериальные фильтры могут справляться с фильтрацией воды лучше искусственных аналогов – к такому выводу пришли ученые из Montana Technological University. К данному исследованию их подтолкнула проблема загрязненной воды. Из-за нее по всему миру каждый день умирает около 2 000 детей.

Полимерные фильтры, которые обычно используют для очистки воды, эффективно справляются со своей задачей, но со временем забиваются мелкими частицами. После этого они становятся комфортной средой для развития микроорганизмов. А поскольку отмыть подобное загрязнение почти невозможно, мембрану приходится менять на новую.

Ученые попытались найти материал, более стойкий к образованию опасной биопленки. Им оказались так называемые живые фильтрующие мембраны. Их основа – это ферментированный чайный гриб.

«Мембраны можно выращивать в течение 10 дней, используя только чай, воду, сахар, уксус и закваску. Все материалы для их производства не только недороги и широко доступны, но и поддаются биологическому разложению и безопасны для потребления человеком», – пишут специалисты Montana Technological University.

В рамках исследования ученые взяли по 20 литров воды из реки Биг Хоул в США и водохранилищ Basic Creek и Moulton, после чего пропустили ее через фильтры на основе чайного гриба и их полимерные аналоги.

Оба типа фильтров со временем загрязнились, но натуральные оказались эффективнее различных типов полимерных на 19, 33 и 40%. Кроме того, чайный гриб оказался устойчивее к образованию биопленок, что делает натуральные фильтры еще и более долговечными.

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Фото: Jason / Flickr

По данным американских исследователей, чайный гриб эффективнее очищает воду за счет бактерий рода Acetobacter, которые способны образовывать уксусную кислоту, уничтожающую вредоносные микроорганизмы.

Как полагают ученые, в будущем мембраны из чайного гриба могут стать дешевой и экологичной альтернативой обычным фильтрам для воды.