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Часы Судного дня почти пробили полночь: как учёные предсказывают конец света

Часы Судного дня почти пробили полночь: как учёные предсказывают конец света

Стрелки знаменитых «часов» показывают, что до момента уничтожения человечества осталось совсем немного.

Часы Судного дня (Doomsday Clock) — это проект, который с 1947 года ведут авторы журнала «Бюллетень учёных-атомщиков». Он появился в период гонки вооружений и в момент обострения отношений между США и СССР. Стрелки «Часов» отражают уровень ядерной угрозы в мире на данный момент: близость минутной стрелки к полуночи отражает вероятность «конца света» — то есть начала ядерной войны.

Недавно эксперты пришли к выводу, что человечество ещё сильнее приблизилось к полному уничтожению своего вида. В начале 2025 года ученые-атомщики перевели стрелки Часов Судного дня вперёд. Судя по часам, до полуночи — а значит и до гибели человечества — осталось лишь 89 секунд.

За всю историю проекта до полуночи не оставалось так мало времени.

«Совет по науке и безопасности Бюллетеня ученых-атомщиков пришел к выводу, что мир не добился достаточного прогресса в борьбе с экзистенциальными рисками, угрожающими всему человечеству. Поэтому мы переводим часы вперед», – сказал профессор Чикагского университета Дэниел Хольц, председатель совета по науке и безопасности Бюллетеня.

Среди причин, которые выделили учёные, объясняя своё решение передвинуть стрелки ближе к финальной точке, были упомянуты эскалация международных конфликтов, климатический кризис, сопровождаемый лесными пожарами и ураганами, риски новых пандемий, торможение процесса ядерного разоружения и отсутствие регулирования в отношении кибертехнологий. Эксперты призывают мировых лидеров к слаженной работе, чтобы вместе устранить экзистенциальные угрозы, нависшие над человечеством.

В 1947 году «Часы Судного дня» были установлены на 7 минут до полуночи, символизируя риски, связанные с Холодной войной. Дальше всего от полуночи — без 17 минут — стрелки часов находились в 1991 году во время смягчения напряжения между СССР и США, когда был подписан первый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. На протяжении последних нескольких лет стрелки показывают менее двух минут до конца света.

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