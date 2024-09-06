Человечество чуть не вымерло 25 тысяч лет назад

Человек разумный, или Homo sapiens, начал обосновываться в Европе примерно 54 тысячи лет назад. Однако суровые климатические условия последовавших десятилетий не очень располагали к повсеместному выживанию в этих местах.

Более пятидесяти тысяч лет назад люди начали прочно закрепляться на европейском континенте. Тесная связь между западноевропейскими и восточными популяциями поддерживалась примерно в течение 20 тысяч лет. Но климат в тот период начал сильно меняться. Максимум последнего оледенения достиг пика примерно 25 тысяч лет назад – в это время центр и север Европы были покрыты льдами, а средняя температура в регионе была примерно на 4-6 °C ниже, чем сейчас.

Группа учёных из Германии и Италии решила отследить динамику численности населения Европы в эпоху верхнего палеолита, опираясь на останки древних людей в виде ископаемых зубов и компьютерные модели. В исследовании, опубликованном в Science Advances, учёные пришли к выводу, что похолодание пришлось не по душе многим жителям Европы того времени.

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Как результат, в интервале между 28-14,7 тысячами лет назад популяции охотников-собирателей сильно сократились, что привело к уменьшению генетического разнообразия.

Западноевропейское население почти полностью было уничтожено суровым климатом, а выжившие изолировались в более благоприятных условиях. Позже запад Европы был снова населён потомками выживших, пришедшими с востока.

Кстати, до этого исследователи рассказывали, что человечество также значительно пострадало около 70 тысяч лет назад – на этот раз вследствие извержения супервулкана Тоба в Индонезии.