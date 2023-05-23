Человечество проглядело новую угрозу озоновому слою

Казалось бы, мы справились с озоновыми дырами. Но теперь выясняется, что ученые не учли один из важных факторов истощения озонового слоя.

Подписанное в 1987 году соглашение по Монреальскому протоколу привело к запрету и последовательному избавлению от химических веществ, разрушающих защитный озоновый слой Земли. Благодаря этому начали сжиматься и озоновые дыры, угрожающие нашему климату. Однако одно разрушительное вещество, похоже, просочилось сквозь трещины, потенциально замедляя восстановление слоя или даже подвергая риску будущее планеты.

Ученые из Университета Саскачевана в Канаде провели исследование, которое показало, что человеческая деятельность высвобождает значительно больше органического растворителя бромоформа (CHBr₃), чем предполагалось ранее.

Производимое фитопланктоном и водорослями соединение никогда не предполагалось регулировать Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой. Этот химикат также является побочным продуктом стерилизации воды хлором, и вот этот антропогенный фактор раньше не учитывали. Фактически, если принять во внимание антропогенные источники бромоформа, его глобальные уровни будут почти на треть выше по сравнению с предыдущими оценками.

Такое повышение сулит не слишком хорошие последствия для озонового слоя, который по-прежнему нуждается в максимально возможной защите. По мере разложения бромоформа высвобождается бромид, а бромид может существенно влиять на истощение озонового слоя в нижних слоях стратосферы.

«Бромоформ способствует истощению стратосферного озона, но не регулируется Монреальским протоколом из-за его короткого срока службы и множества природных источников. Здесь мы показываем, что антропогенные источники вносят значительный вклад в количество CHBr₃, переносимого во внетропическую стратосферу Северного полушария», – пишут исследователи.

Антропогенные источники выбросов бромоформа сосредоточены в основном вокруг побережья из-за промышленности и производства энергии. По словам исследователей, такая концентрация может увеличить выбросы в Северном полушарии на 70,5%.

Существующие данные о выбросах бромоформа от судов, электростанций и опреснительных установок были объединены в исследовании и подвергнуты серии имитационных моделей для получения новой оценки уровней CHBr₃.

«Наибольшая доля антропогенных выбросов приходится на глобальные электростанции (10,3%-25,9% от общего объема выбросов), в то время как опреснение (1,8%-2,1%) и судовой балласт (0,1%-0,3%) вносят лишь небольшой вклад», – пишут исследователи.

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Чтобы еще лучше проверить свои модели, исследователи сравнили свои выводы с недавними измерениями, сделанными в полевых условиях с помощью самолетов. Они обнаружили «высокое соответствие» между фактическими наблюдениями и своими моделями.

Трудно оценить, сколько бромоформа высвобождается из океанов из таких источников, как морские водоросли и фитопланктон. Ученые не уверены в точных механизмах его образования и у них нет достаточного количества полевых данных для работы. На природные источники по-прежнему приходится больше выбросов бромоформа, чем на источники, связанные с деятельностью человека, но мы вносим более значительный вклад, чем предполагалось ранее, и на данный момент нет никаких правил для проверки выбросов вредного вещества.

Исследователи провели моделирование, чтобы посмотреть на выбросы бромоформа по всему миру Фото: Geophysical Research Letters, 2023

«Выбросы CHBr₃ способствуют загрязнению стратосферы галогенами и, таким образом, истощению озонового слоя», – пишут авторы работы.