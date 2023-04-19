Чем кончился страшный эксперимент: 19 дней без сна

В 1986 году американец Роберт Макдональд провел без сна 453 часа и 40 минут (почти 19 дней).

Представьте, что вы бодрствуете в течение 453 часов и 40 минут – почти 19 дней – без сна. Это именно то, что сделал Роберт Макдональд в 1986 году, когда он побил рекорд по продолжительности бодрствования. Однако это достижение сочли слишком опасным, что побудило Книгу рекордов Гиннесса прекратить фиксировать рекорды в этой области.

На сайте сообщается, что с тех пор никто не побил рекорд Макдональда, есть там и призыв избегать продолжительного бодрствования из «неотъемлемых опасностей, связанных с лишением сна».

Макдональд был не первым, кто решил проверить свой организм подобным образом. Еще в 1963 году двум подросткам пришла в голову опасная идея попытаться побить мировой рекорд по продолжительности бодрствования – для своего школьного научного проекта. В то время рекорд принадлежал ди-джею из Гонолулу, которому удавалось не спать почти 11 дней.

Школьники, Рэнди Гарднер и Брюс Макаллистер, хотели проверить, как мозг будет реагировать, когда он полностью лишен сна. Это был проект, о котором они будут сожалеть всю оставшуюся жизнь. В интервью в 2008 году Маккалистер сказал: «Мы были идиотами, вы знаете, молодыми идиотами». Мальчики подбросили монетку, и взять на себя опасное испытание выпало Гарднеру.

Реклама

«Я не спал с ним, чтобы следить за ним», – Брюс Макаллистер.

Наняв исследователя сна Уильяма Демента из Стэнфордского университета, Гарднер действительно побил рекорд того времени. В результате эксперимента у Гарднера была зафиксирована потеря кратковременной памяти, проблемы с концентрацией внимания, а также паранойя и галлюцинации.

Сканирование показало, что мозг Гарднера «все время дремлет. Часть его спит, а часть бодрствует».

Спустя годы, в 2007 году, американец Тони Райт, отец троих детей, не спал 11 дней подряд в надежде побить запретный рекорд. 266-часовой марафон не оказался рекордным, но дал захватывающее представление о том, как отсутствие сна меняет тело и психическое состояние.

Размышляя о своем опыте в интервью, он заявил, что такое бодрствование истощает «рациональный разум».

«Именно здесь вы начинаете получать проблески доступа к другой пугающей стороне мозга, к другому своему я», – говорит Райт.