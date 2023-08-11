Черепаха, Горгона и Стрижка: удивительный мир гигантских вирусов под землей

Многие из них имеют необычную форму, за что учёные наделяют их забавными прозвищами.

В суглинистой почве Гарвардского леса в штате Массачусетс ученые обнаружили новый мир потенциально гигантских вирусов, многие из которых имеют необычную форму. Новые изображения с микроскопа показывают разнообразные и весьма причудливые формы сотен обитающих в почве гигантских вирусов. Одна форма получила название «Стрижка» из-за ее волокон определенной формы, которые топорщатся, как волоски.

Другая форма, получившая название «Горгона», имеет трубчатые придатки, которые будто бы извиваются из ее панциря. А странные отростки, которые можно заметить у вируса под именем «Черепаха», напоминают голову, конечности и хвост рептилии.

«Эти и другие необычные формы ясно говорят нам, что мы недооценили структурное разнообразие этих вирусов», – Матиас Фишер из Института медицинских исследований Макса Планка в Гейдельберге.

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С момента открытия первого гигантского вируса в 2003 году ученые, собирающие генетический материал из окружающей среды, открыли целый мир гигантских вирусов. Эти вирусы примерно в 10-50 раз больше диаметра обычных вирусов – например, тех, что вызывают простуду. Генетические данные свидетельствуют о том, что гигантские вирусы разнообразны, широко распространены и многочисленны.

Но одни только генетические исследования не могут поведать нам все о биологии вирусов, говорит Стивен Вильгельм, микробиолог из Университета Теннесси в Ноксвилле. «Мы не знаем, на что смотрим, кого они заражают или что они могут натворить».

По словам Фишера, новое исследование поможет нам узнать больше о загадочных гигантских вирусах. Используя просвечивающую электронную микроскопию, его команда проанализировала около полукилограмма почвы из Гарвардского леса, чтобы создать галерею детальных изображений разнообразия этих вирусов.

Микроскопическое изображение гигантского вируса по прозвищу «Горгона» с длинными трубчатыми структурами из темной центральной оболочки Фото: Matthias Fischer

Глядя на структуры, обнаруженные командой Фишера, микробиолог Фредерик Шульц из Объединенного института генома в Беркли, Калифорния, говорит, что он «убежден, что многие из них являются настоящими вирусными частицами».

Ученые могут только догадываться, почему гигантские вирусы могут образовывать настолько разнообразные придатки. По словам Фишера, они могут помогать вирусу заразить хозяина или, возможно, перемещаться в окружающей среде.

Какую бы функцию они ни выполняли, Фишер считает, что ученым предстоит открыть еще более необычные формы вирусов.

«Если горстка лесной почвы уже содержит так много различных вирусных частиц, то это явно только самая вершина вирусного "айсберга"», – заключает Фишер.