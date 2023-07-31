Через два года Гольфстрим может исчезнуть

Ученые считают, что это погрузит Землю в климатический хаос.

Гольфстрим – жизненно важная для планеты система океанских течений, которая помогает регулировать климат Северного полушария, – может перестать существовать в любой момент начиная с 2025 года. Это спровоцирует климатический хаос, предупреждают учёные в новом исследовании.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOЦ), которая включает в себя Гольфстрим, – это одна из важнейших систем циркуляции океана на Земле. Она практически управляет климатом, перенося теплые тропические воды на север и холодные воды – на юг.

Но теперь исследователи говорят, что в период с 2025 по 2095 год AMOЦ может «склониться к полному уничтожению», что приведет к резкому падению температуры, разрушению океанских экосистем и распространению штормов по всему миру.

Мы все обречены? Оказывается, это неточно: в исследовании есть несколько серьезных оговорок.

AMOЦ может существовать в двух стабильных состояниях: более сильном и быстром, на которое мы рассчитываем сегодня, и другом, гораздо более медленном и слабом. Предыдущие оценки предсказывали, что циркуляция, вероятно, переключится на более слабый режим где-то в следующем столетии. Но изменение климата, вызванное деятельностью человека, может рано или поздно подтолкнуть AMOЦ к критическому переломному моменту.

«Ожидаемый переломный момент, учитывая, что мы продолжаем выбросы парниковых газов в обычном режиме, наступит намного раньше, чем мы ожидали», – Сюзанна Дитлевсен, соавтор исследования из Копенгагенского университета.

Течения Атлантического океана работают как бесконечный глобальный конвейер, перемещающий кислород, питательные вещества, углерод и тепло по всему миру. Более теплые южные воды, более соленые и плотные, направляются на север, охлаждаются и опускаются ниже в более высоких широтах, выделяя тепло в атмосферу. После этого вода медленно дрейфует на юг, снова нагревается, и цикл повторяется.

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Но изменение климата замедляет этот процесс. Пресная вода от тающих ледяных щитов сделала воду менее плотной и соленой, а недавние исследования показали, что течение здесь самое слабое за более чем 1000 лет.

Прямые данные о силе AMOЦ начали регистрироваться только с 2004 года, поэтому для анализа изменений течения в более длительных временных масштабах исследователи обратились к показаниям температуры поверхности Североатлантического субполярного круговорота вблизи Гренландии между 1870 и 2020 годами.

Введя эту информацию в статистическую модель, исследователи измерили уменьшение силы и устойчивости океанского течения по его растущим годовым колебаниям. Результаты моделирования показали, что коллапс системы может начаться уже в 2025 году, и он становится все более вероятным после этого времени.

«Я не считаю себя паникером, поэтому мой результат меня в некотором смысле раздражает. Потому что окно возможного коллапса настолько близко и настолько значительно, что мы должны принять немедленные меры сейчас», – Питер Дитлевсен, соавтор исследования из Института Нильса Бора в Копенгагене.

Исследователи говорят, что их следующие шаги будут заключаться в том, чтобы обновить свою модель данными за последние три года, что должно сузить их окно для прогнозируемого коллапса.