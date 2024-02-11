Чернобыльские волки не умирают от рака? Новое исследование

Этой особенностью хищники из зоны отчуждения обязаны особому геному.

Волки, которые обитают в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), имеют особый геном, позволяющий им не умирать от рака. Эту особенность хищников в ходе своего исследования выявила Кара Лав, биолог из Принстонского университета (США). Специалист выяснила, что иммунная система чернобыльских волков напоминает такую же систему больных раком, которые проходят лучевую терапию.

«Она определила конкретные области генома волка, которые кажутся устойчивыми к повышенному риску рака», — говорится в статье Кары Лав на сайте Общества интегративной и сравнительной биологии.

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Ученый вместе с коллегами также выяснила, что волки в зоне отчуждения ежедневно подвергаются воздействию более чем в 11,28 миллибэр на протяжении всей жизни. Этот показатель более, чем в шесть раз превышает предел безопасности для человека.

Кара Лав планировала выявить защитные мутации, которые повышают шансы на выживание при онкологии. Однако специалисту вместе с коллегами пришлось покинуть зону отчуждения Чернобыльской АЭС из-за пандемии Covid-19, а также из-за конфликта между Украиной и Россией.

Ранее сообщалось, что ученые из университета Южной Каролины (Колумбия, США) нашли у собак, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, уникальные изменения ДНК, существенно отличающие их от всех существующих пород.