Черное зеркало ацтеков: как его использовал советник королевы Елизаветы I

Он утверждал, что с его помощью можно делать предсказания.

Джон Ди, советник английской королевы Елизаветы I, делал предсказания при помощи черного зеркала, которое якобы помогало ему общаться с потусторонним миром. Недавно ученые выяснили, что артефакт предсказателя на самом деле был реликвией ацтеков. Черное зеркало было изготовлено из обсидиана — вулканической породы, редкой в Европе.

Археологи провели геохимический анализ зеркала и обнаружили, что его «химическая биография» полностью совпадает с обсидианом из мексиканского города Пачука, где ацтеки добывали эту породу. Кроме того, были исследованы еще два зеркала и полированная прямоугольная плита из обсидиана, находящиеся в музейных коллекциях.

Все эти экспонаты также были из Мезоамерики: их подробный анализ подтвердил, что они сделаны из того же ацтекского обсидиана. При этом предполагается, что у Джона Ди была возможность сравнительно легко приобрести ацтекскую святыню: древние артефакты из Южной Америки проникли в Европу после испанского завоевания.

Любопытно, что Джон Ди, по некоторым данным, занимался шпионажем для королевы Елизаветы I. Из-за своего положения в кругах ученых и астрологов, он имел обширную сеть связей среди ученых, интеллектуалов и придворных по всей Европе, которую использовал для сбора разведывательных данных. Ди подписывал свои письма королеве «007» — два нуля обозначали глаза Елизаветы («лишь для ваших глаз»), а 7 было счастливым числом для алхимиков. Столетия спустя эти цифры — «007» — британский писатель Ян Флеминг использовал как код супершпиона Джеймса Бонда, главного персонажа его романов, а позже и фильмов, снятых по ним. Причем фраза «Только для ваших (твоих) глаз» стала названием и сборника рассказов о Джеймсе Бонде, и одного из фильмов «бондианы», вышедшего в 1981 году.

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Джон Ди Фото: Wikimedia Commons

Ранее сообщалось, что ученые из США при помощи 3D-принтера изготовили копию древнего свистка ацтеков из пирамид в центральной Мексике. Археологи нашли зловещий предмет в форме черепа в руках скелета, когда проводили масштабные раскопки в конце 90-х.