Чесать укусы насекомых – полезно? Неожиданное мнение учёных

Оказывается, расчесывание укусов помогает организму бороться с инфекциями из-за активации болевых нейронов.
Исследователи из Университета Питтсбурга (США) выяснили, что расчесывание зудящих мест укусов насекомых помогает организму бороться с инфекциями из-за активации болевых нейронов, выделяющих вещество P (SP). Оно стимулирует иммунный ответ, привлекая нейтрофилы, которые уничтожают бактерии, такие как Staphylococcus aureus.
Однако при хронических заболеваниях, таких как атопический дерматит, частое расчесывание может усиливать воспаление и создавать порочный круг «зуд-расчесывание». Исследование открыло новую взаимосвязь между зудом, расчесыванием и воспалением, что может способствовать разработке новых методов лечения хронического зуда.
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