Четвероногие гладиаторы: в древних стоках под Колизеем обнаружили кости животных, которых раньше использовали в представлениях

Больше всего ученых заинтересовали скелеты собак, похожих на современных такс.

В ходе раскопок канализационной системы Колизея археологи обнаружили различных животных, включая собак, похожих на такс, а также остатки продуктов питания и древние монеты.

«Мы нашли много костей собак, которые были похожи на современную таксу. Они были менее 30 сантиметров в высоту. Мы думаем, что они могли использоваться для выполнения акробатических трюков, как сегодня в цирке. Или, может быть, они использовались как часть инсценированной охоты даже против медведей и подобных животных. Мы не знаем наверняка», – Альфонсина Руссо, директор Колизея.

В Древнем Риме на протяжении веков была популярна кровавая забава, заключавшаяся в травле и умерщвлении заранее пойманных диких, часто экзотических, животных на аренах амфитеатров и в прочих общественных местах. Зачастую эта травля под названием венацио служила для разогрева публики перед гладиаторскими боями. Хотя термин «венацио» (в переводе с лат. «охота») относился прежде всего именно к обычной травле, позднее им стали называть также представления с животными в амфитеатре или цирке.

Как сообщают археологи, найденные собаки могли бы предками такс. Современная порода такс появилась в начале XVIII века в Германии и была разработана для проникновения в норы и охоты на барсуков. Археологи Колизея также нашли в древних стоках кости крупных собак, леопардов, львов, медведей и даже страусов.

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Открытия были сделаны в ходе годичного исследования, в ходе которого археологи прочесали 70 метров стоков и коллекторов под Колизеем, который мог вместить до 50 000 зрителей.

Наряду с останками животных они также обнаружили остатки еды, включая семена инжира, винограда, вишни, ежевики и дыни, а также следы оливок, грецких орехов и другой еды, которую готовили прямо на трибунах в импровизированных мангалах.

Работы велись в районе южного коллектора амфитеатра, который был забит и не использовался фактически с 523 года нашей эры, когда Колизей пришел в упадок и перестал быть ареной Фото: Parco archeologico del Colosseo

Среди находок также оказалось более 50 бронзовых монет позднеримского периода и серебряная монета примерно 170 года нашей эры, сделаннаю в память о правлении императора Марка Аврелия, который фигурировал среди персонажей популярного фильма «Гладиатор».

На самом деле, первоначальной целью этого полностью подземного проекта было лучшее понимание функционирования древних гидротехнических сооружений Коллизея.

Строительство Колизея началось при империи Веспасианина в 72 году нашей эры и было завершено восемью годами позже, когда Римской империей правил император Тит. Чтобы отпраздновать завершение строительства гигантского каменного сооружения, Тит провел 100 дней игр, в ходе которых на арене погибло более 2000 гладиаторов.