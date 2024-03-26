Четверть древних наскальных рисунков нарисовали дети

Многие из картин возрастом в 20 тысяч лет создавали подростки младше 12 лет.

Маленькие дети могут быть авторами четверти доисторических наскальных рисунков. К таким выводам пришли эксперты Кембриджского университета (Великобритания) и испанского Университета Кантабрии.

Специалисты изучили 180 образцов доисторического наскального искусства, которые включали характерные контуры рук. Такие изображения создавались при помощи пигмента, который выдувался через полый тростник или кость.

Ученые пришли к выводу, что подобное искусство чаще всего было не творчеством одиночек, а массовой забавой, которая скрашивала семейный отдых. Анализ отпечатков показал, что что многие из картин в пещерах по всей Испании, возраст которых насчитывает 20 тысяч лет, создавались с участием подростков младше 12 лет.

«Приблизительный возраст этих людей был рассчитан путем биометрического анализа обрисованных рук в пещерах Фуэнте-дель-Салин, Кастильо, Ла-Гарма, Мальтравьесо и Фуэнте-дель-Тручо с использованием 3D-фотограмметрических моделей в качестве эталона. Результаты были сопоставлены с современным населением, чтобы отнести палеолитические «руки» к определенным возрастным группам», — сообщают авторы исследования.

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Фото: sciencedirect.com

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По словам ученых, немалую часть рисунков в тех же пещерах можно приписать детям в возрасте 3-10 лет. Согласно новым оценкам, столь юные «художники» являются авторами примерно 20-25% всей пещерной графики.

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