Четырехликая богиня: в Египте обнаружили гробницу с фамильными сокровищами

Захоронение возрастом 3800 лет поблизости от Луксора открыло археологам массу артефактов и историю нескольких поколений одной семьи.

Уникальная гробница времен эпохи Среднего царства была обнаружена в некрополе Южный Асасиф в Египте, говорится в заявлении команды, проводившей раскопки.

Захоронения этого периода (эпоха Среднего царства длилась в Египте примерно с 2030 по 1640 год до нашей эры) довольно редки для этого региона. В то время процветающим государством правили XI–XII династии фараонов, происходивших из Фив (ныне Луксор), одной из столиц Древнего Египта. После того как в период Нового царства (с 1550 по 1090 годы до нашей эры) Фивы стали полноправной столицей Египта, многие старые захоронения Среднего царства были разрушены.

В гробнице были обнаружены останки сразу 11 человек: пяти женщин, двух мужчин, трех детей и одного неопознанного человека. Археологи считают, что они могут принадлежать сразу нескольким поколениям одной семьи. Команда пояснила, что останки не очень хорошо сохранились из-за наводнения, которое настигло этот регион. Древних жителей того периода хоронили в деревянных саркофагах и изначально заворачивали в льняные ткани. Анализ погребального инвентаря показал, что захоронения относятся к XII и XIII династиям фараонов (то есть примерно с 1981 по 1640 годам до нашей эры).

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«Это первая гробница времен Среднего царства, найденная в этом районе», – объявили археологи.

Но самое интересное ждало археологов при более детальном изучении гробницы: они обнаружили множество ювелирных изделий, включая браслеты, ожерелья, кольца со скарабеями, нарукавники и зеркала из медного сплава. Одно из зеркал особенно выделялось на фоне других – его ручка из слоновой кости изображала четырехликую богиню Хатхор, которая отождествлялась в египетской мифологии с радостью, плодородием и любовью.

Среди других удивительных находок были изысканная зелено-голубая фигурка богини плодородия с бриллиантовыми отметками, ожерелье с 30 бусинами из аметиста и амулеты в виде человекообразной птицы «Ба», которая считалось частью души человека, перемещающейся по миру после его смерти.