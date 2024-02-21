Чипированный человек научился управлять мышью силой мыли

Об этом достижении сообщил Илон Маск, который возглавляет компанию Neuralink.

Глава Neuralink (США) Илон Маск заявил , что первый человек, чипированный компанией, полностью восстановился после операции и научился управлять курсором компьютерной мыши силой мысли.

«Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью выздоровел, без каких-либо побочных эффектов, о которых нам известно», — написал Маск в соцсети X.

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Как отметил бизнесмен, в Neuralink ожидают большего прогресса от чипированного человека. В частности, специалисты намерены обучить его не просто перемещать курсор по экрану, но также нажимать кнопки.

Нейроны общаются с помощью электрических сигналов, чтобы координировать наши мысли, чувства и поведение. Имплантаты Neuralink теоретически будут работать, интерпретируя эти электрические сигналы и передавая декодированную информацию на компьютер через Bluetooth. Например, в случае помощи в восстановлении подвижности у больных людей, компьютер будет действовать так: анализировать поступающую информацию и реагировать, отправляя сигналы обратно в тело, стимулируя нервы и мышцы для управления движением.

Компания Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека в начале 2024 года. По словам Маска, операция по чипированию прошла 28 января. Разрешение регулирующих органов на опыты с людьми Neuralink получила в минувшем мае, после чего приступила к поиску добровольцев.