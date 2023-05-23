Что будет, если прыгнуть с парашютом через облако?

Ученые говорят, что вряд ли вы захотите получить этот опыт.

Во время полета на самолете вы, возможно, задавались вопросом, каково это – протянуть руку и коснуться облаков. Или, что произойдет, если прыгнуть в облако с парашютом.

Этот опыт падения через облако будет варьироваться в зависимости от типа облака, вашего защитного снаряжения и погодных условий, которые в совокупности приведут к тому, что вы можете промокнуть, замерзнуть или даже потерять сознание.

Облака образуются, когда молекулы воды конденсируются вокруг частиц в воздухе (их называют аэрозолями) и природа этих частиц влияет на тип и размер образующихся облаков. Но, по словам Мариле Колон Роблес, ученого из Исследовательского центра NASA в Лэнгли в Вирджинии, «не все аэрозоли одинаковы».

Некоторые естественные аэрозоли, такие как пыль, обычно вызывают образование частиц льда, в то время как морские брызги осаждают молекулы воды. Ученые также экспериментировали, засеивая в атмосферу искусственные аэрозоли, в том числе серебро или йодид свинца, чтобы создать яркие и плотные облака, которые отражают поступающее солнечное излучение от Земли или вызывают дождь и снег.

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Поскольку парашютисты обычно прыгают с высоты около 4000 метров, они, скорее всего, столкнутся со слоистыми и кучевыми облаками. Оба типа состоят в основном из молекул воды, и когда они встречаются на высоте более 2000 метров, их называют высокослоистыми и высококучевыми облаками, чтобы обозначить их положение в атмосфере.

Райан Катчмар, инструктор по прыжкам с парашютом из Юты, на счету которого более 10 000 прыжков, подчеркнул, что намеренно прыгать с парашютом через облака – опасно. Если вы не видите, куда прыгаете, то не сможете отслеживать потенциальные опасности, включая других парашютистов или самолеты. Но, по его словам, не всегда удается избежать облаков.

«В то время как ты пытаешься увернуться от облаков, иногда промахиваешься и проходишь сквозь него. Это ни на что не похоже. Вы как будто входите в белую комнату, а затем выныриваете снизу. Но если это темные густые и плотные облака, вы выйдете из них промокшим до нитки», – Райан Катчмар.

В небе также можно столкнуться с частицами града, поэтому хорошее снаряжение особенно важно. Во время недавнего прыжка с любительницей экстрима из Юты, Катчмар заметил, что нос и скулы женщины побелели. «Когда мы прошли через облако, на нас образовался лед», – рассказал он.

Самые экстремальные случаи прыжков с парашютом в плохую погоду связаны с грозами. Внутри грозового облака теплый воздух может подниматься со скоростью более 160 км/ч. Кроме того, большинство молний, возникающих во время штормов, бьют внутри облаков или между ними.

Известно только два случая, когда люди выживали, пройдя через грозовое облако, несущее молнии. В 1959 году подполковник США Уильям Генри Рэнкин катапультировался из своего истребителя в ненастную погоду и провел 40 минут, крутясь в грозовом облаке, получив обморожение и чуть не утонув, прежде чем его выплюнуло из облака в нескольких сотнях метрах от земли. В итоге он выжил, упав на дерево.

Спустя десятилетия, в 2007 году, немецкая парапланеристка Эва Вишнерска случайно попала в грозу во время подготовки к чемпионату мира по парапланеризму. Она потеряла сознание из-за нехватки кислорода и через несколько часов приземлилась на расстоянии около 60 км.