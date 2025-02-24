Что будет с вашим мозгом, если две недели не пользоваться мобильным интернетом?

Ученые поставили эксперимент: на четырнадцать дней участникам заблокировали доступ в интернет. Результаты оказались более чем удивительными.

То, что монотонный скроллинг новостной ленты в социальных сетях вызывает проблемы со зрением и развивает определенную дофаминовую зависимость, давно уже не новость. А вот влияние смартфона на наше психологическое здоровье в последнее время исследовали нечасто.

Учёные из США и Канады решили провести такое исследование. Они на несколько недель перекрыли участникам эксперимента доступ с их смартфона в интернет. Чтобы не допустить срывов, исследователи установили на девайсы специальное приложение, которое блокировало мобильный интернет, но при этом оставляло возможность позвонить или отправить смс-сообщение. Участники также сохранили за собой возможность зайти в браузер через стационарный компьютер или ноутбук, но как часто они пользовались этой опцией, не сообщается.

В эксперименте приняло участие 467 человек: в среднем их возраст составлял 32 года. Все они были пользователями iPhone и проводили в телефоне около 5 часов в день.

Реклама

Перед началом эксперимента исследователи оценили психологическое состояние и уровень концентрации участников, многие из которых испытывали тревогу и депрессивные расстройства. Спустя две недели отказа от мобильного интернета их состояние заметно улучшилось: участники исследования стали более удовлетворены жизнью, начали спать как минимум на 17 минут дольше и меньше тревожиться. Спустя всего лишь две недели участники смогли восстановить некоторые утраченные когнитивные функции: например, краткосрочную память и уровень концентрации.

Ученые отметили, что отказ от мобильного интернета при некоторых ментальных расстройствах может оказаться эффективнее, чем приём антидепрессантов.

Конечно, справиться с поставленной задачей удалось не всем: только 25% участников смогли продержаться оффлайн как минимум 10 дней. Но даже у тех, кто смог отключить телефон хотя бы на небольшое количество времени, показатели ментального здоровья поползли вверх. По словам исследователей, такой эффект отчасти можно объяснить тем, что в свободное от социальных сетей время многие участники гуляли, проводили время с близкими, ездили на природу или тренировались – то есть занимались тем, что делает их счастливыми.

В результате экранное время участников эксперимента сократилось, а некоторые так и оставили телефон в режиме оффлайн ещё на несколько недель.