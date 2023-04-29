Что использовали люди в древности вместо туалетной бумаги?

Губки, листья, мех и даже керамические черепки – чем только не приходилось заменять привычную туалетную бумагу людям древности.

Самое начало пандемии коронавируса было отмечено взрывным ростом спроса на туалетную бумагу. В некоторых местах ажиотаж перерос в панику (в 911 даже поступил звонок с сообщением о пустых полках), а в Гонконге вооруженные люди даже похитили 600 рулонов средства «первой необходимости». Но хотя туалетная бумага существует в Европе по крайней мере с XVI века нашей эры, а в Китае – еще со второго века до нашей эры, миллиарды людей не используют ее даже сегодня.

Чем же раньше люди замещали туалетную бумагу после похода в уборную? Ответы искала Сьюзан Моррисон, профессор средневековой литературы в Техасском государственном университете и автор подробной книги об «экскрементах в Средневековье».

Как отмечает Сьюзан Моррисон, археологических свидетельств заменителей туалетной бумаги в древние времена не так много. «Большей части материала у нас нет, потому что он органический и давно пропал», – говорит она.

Тем не менее, экспертам удалось найти некоторые образцы – в том числе некоторые со следами фекалий – и изображения предшественников туалетной бумаги в искусстве и литературе. Оказалось, что на протяжении всей истории люди использовали для подтирания после туалета все, что под руку попадалось: от кукурузных початков и снега до, собственно, своих рук.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Archaeological Science: Reports в 2016 году, одним из старейших материалов для этих целей является китайская гигиеническая палочка, датируемая двумя тысячами лет назад. Гигиенические палочки, также называемые бамбуковыми палочками, представляли собой деревянные или бамбуковые палочки, обернутые тканью.

В греко-римский период с 332 г. до н.э. по 642 г. н.э. греки и римляне подтирались после акта дефекации губкой на палочке с пугающим названием ксилоспонгий (или терсориум). Ксилоспонгий с губкой на одном конце стоял в общественных туалетах для всеобщего пользования. Люди очищали ксилоспонгий, окуная его в ведро с соленой или уксусной водой или погружая в проточную воду, которая текла в водостоке под каменными сидениями унитазов. Некоторые ученые возражают, что терсориум мог использоваться не для подтирания, а для чистки самих туалетов.

Терсориум Фото: D. Herdemerten/Wikipedia/

Также известно, что для подтирания ануса греки и римляни использовали мелкие камушки – пессои или керамические черепки – остраки (остраконы), которые до того использовались в голосовании при изгнании угрожающих демократии граждан. На черепках писались имена неугодных людей. Поэтому выражение «подвергнуть остракизму» в Греции имело двойной смысл – не только изгнать «врага народа», но и подтереться керамическим черепком с его именем. Способ, может, и эффектный, но вряд ли эффективный (особенно если учесть возможные повреждения ягодиц и развитие геморроя).

В Японии в восьмом веке нашей эры люди использовали другой тип деревянной палки, называемый чууги, для чистки как внешней, так и внутренней части заднего прохода.

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Остраки

Хотя подобные очищающие палки с самыми разными наконечниками были популярны для очистки после дефекации на протяжении всей истории, древние люди использовали вместо туалетной бумаги многие другие материалы; в их числе вода, листья, трава, камни, мех животных и ракушки. Моррисон добавляет, что в Средневековье люди также использовали для этого мох, осоку, сено, солому и кусочки гобеленов.

По сути, вместо туалетной бумаги раньше использовалось такое великое множество предметов самых разных структур, что французский писатель Франсуа Рабле увековечил их в своем сатирическом пассаже в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль». В нем он впервые в Европе упоминает туалетную бумагу, но называет ее неэффективной.

«...Я подтирался затем — сказал Гаргантюа, — шляпой, подушкой, туфлей, ягдташем, корзинкой, но какое же это ‎неприятное подтиранье! Например, шляпой. И заметьте, что одни шляпы гладкие, другие войлочные, третьи бархатистые, четвёртые шелковистые, пятые атласистые. Лучше всех войлочные, потому что они всех лучше удаляют грязь. Затем я подтирался курицей, петухом, цыплёнком, телячьей шкурой, зайцем, голубем, бакланом, адвокатской сумкой, капюшоном, чепцом, охотничьей приманкой. Но в заключение говорю и утверждаю, что нет приятнее для подтиранья как гусёнок с нежным пухом <...>».

Конечно, даже сегодня туалетная бумага не универсальна. Например, австралийское информационное агентство SBS Punjabi беззлобно высмеяло жителей Запада, отчаянно нуждающихся в туалетной бумаге в начале пандемии, призывая их «подмываться, а не протираться» с помощью небольшой струи воды.