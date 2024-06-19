Что изменилось в науке о динозаврах с тех пор, как мы интересовались ими в школе?

Подготовили краткий обзор главных фактов, которые поменяли мнение палеонтологов о динозаврах в последнее время.

Признавайтесь: а вы читали энциклопедии о динозаврах, лёжа под одеялом? Поражались кровожадности тираннозавра, размерам диплодока и рогам трицератопса? Люди всегда интересовались, какими были древние ящеры, как жили на планете и почему же исчезли. В Средневековье на помощь приходили мифы и легенды, а с 1824 года, когда наука открыла динозавров, отвечать на вопросы стала палеонтология.

В 1993 году в прокат вышел фильм «Парк юрского периода» – и спровоцировал бум на самых «знаменитых» динозавров. С тех пор фанатов у древних обитателей планеты стало только больше.

Сейчас детей вряд ли получится увлечь фильмами из 90-х, а вот подкастами — запросто. Можно начать с выпусков «Любознаец и мир динозавров» от Плюс Детям и Дарвиновского музея. В нём блогер и музыкант Сергей Мезенцев и старшая научная сотрудница Дарвиновского музея Елизавета Гальперина выясняют, когда и где жили динозавры, каких они были видов, почему исчезли и остались ли на Земле их потомки (спойлер: остались).

Динозавровая лихорадка: с чего все началось? Мир не сразу стал искать ископаемые остатки древних ящеров ради науки — увлечение древностями началось ещё в Средневековье и к XVIII веку стало азартным развлечением. Так люди пытались разнообразить домашние интерьеры и продемонстрировать тонкость своего вкуса. Но в 1815 году преподаватель геологии в Оксфорде Уильям Баклэнд нашёл в юрских сланцах Стоунзфилда несколько костей и фрагмент нижней челюсти «допотопного» животного. Баклэнд назвал вид мегалозавром — «огромным ящером». К XX веку скелеты гигантов стали частью экспозиций музеев, открытых для всех желающих. Так «динозавровая лихорадка» перешла от учёных к широкой публике и захватила умы многих творческих деятелей. В 1912 году вышел роман «Затерянный мир» Артура Конана Дойля. Всего два года спустя вымершим гигантам посвятили один из первых в истории мультипликационных фильмов — «Динозавр Герти».

Что мы узнали о динозаврах в последнее время?

Вымерли, но продолжают меняться.

За последние десятилетия в палеонтологии произошла настоящая революция: учёные смогли узнать, как выглядели динозавры, как был устроен их организм и обнаружили потомков.

Перья вместо чешуи.

Раньше считалось, что все динозавры были покрыты змеиной чешуёй. Однако недавно нашли отпечатки их перьев. Это оперение не позволяло древним ящерам подняться в воздух, но служило для защиты и терморегуляции. При этом у многих перьевого покрова не было — из-за большого размера ящеры легко перегревались и нуждались в охлаждении.

Перья динозавров и современных птиц удивительно схожи по структуре читать

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Птицы, а не ящеры.

Из-за оперения учёные убедились в их родстве с птицами и изменили классификацию: сейчас современные птицы официально являются современными живущими динозаврами. Они входят в кладу архозавров (вместе с крокодилами и птерозаврами).

Похожи на нас.

Многие динозавры оказались теплокровными — способными поддерживать постоянно высокую температуру тела. Это свойственно людям, многим млекопитающим и птицам.

Фото: Unsplash

Как современные технологии помогли заглянуть в древний мир?

Науки развиваются – это помогает узнавать все больше о жизни давно вымерших животных. Так, о температуре тела динозавров учёные узнали по продуктам окисления жиров. А остатки пигмента помогли понять, что некоторые древние животные обладали яркой окраской — оранжевой и красной.

Благодаря компьютерной томографии окаменелостей палеонтологи воссоздали строение мозга тираннозавра. Оказалось, что части, отвечающие за обоняние и зрение, были больше остальных. Выходит, ти-рекс мог выслеживать свою жертву и имел сложное охотничье поведение.

Скандальная гипотеза нейробиолога: ти-рекс был довольно умным динозавром читать

Мир динозавров продолжает быть захватывающим и интересным, учёные открывают новые виды древних ящеров, а в Голливуде снимают о них фильмы. Так что никогда не поздно снова открыть доисторическую эпоху!